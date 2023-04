Clima: estudantes que ocupam escolas prometem endurecer protestos na próxima semana

Os estudantes que estão a fazer ações de protesto pelo clima em diversas escolas desde quarta-feira vão envolver mais estabelecimentos de ensino e tornar as ações "mais confrontativas" a partir de terça-feira próxima.







RODRIGO ANTUNES / LUSA

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Os jovens exigem o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e eletricidade 100% renovável e acessível até 2025, reivindicações idênticas a protestos no ano passado, com encerramento de algumas escolas em Lisboa.Os jovens ativistas pelo ambiente estão desde quarta-feira em estabelecimentos de ensino de Lisboa e do Algarve, ocupando a Faculdade de Letras, a Faculdade de Psicologia e o Instituto Superior Técnico, a Escola Secundária Dona Luísa de Gusmão, em Lisboa, e Escola Secundária Tomás Cabreira, em Faro.A partir da próxima terça-feira os jovens, numa iniciativa do movimento "Fim ao Fóssil: Ocupa!", ocuparão também o Liceu Camões, a escola António Arroio, a Faculdade de Belas Artes, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, todas em Lisboa, e a Faculdade de Letras de Coimbra e Faculdade de Letras do Porto.Teresa Núncio, porta-voz do movimento disse à Lusa que também estudantes da Escola Secundária Rainha Dona Leonor fizeram protestos de solidariedade, mas que o diretor da escola ameaçou os jovens de expulsão, e acrescentou que o protesto continuará na próxima semana.Na Faculdade de Letras os jovens estão a dormir no exterior, por serem impedidos de dormir dentro do estabelecimento, e em protesto vão ficar todo o fim de semana.Na Escola Secundária Dona Luísa de Gusmão, contou, os jovens desde quarta-feira estão a montar uma tenda na entrada que a polícia remove de seguida. E em Faro os jovens que dormiram na escola foram tirados pela polícia, que segundo a porta-voz os identificou na esquadra e lhes retirou os materiais.Teresa Núncio disse à Lusa que, depois de um fim de semana sem ações, a partir da próxima terça-feira os protestos chegarão a mais escolas e que irão aumentar o "nível de disrupção", até para que os objetivos e reivindicações cheguem ao público."Esperamos ocupações bastante confrontativas", disse, explicando que nestes primeiros dias as escolas têm tido uma "atitude repressiva", perante protestos que se têm baseado em palestras, debates, convívio e assembleias.Hoje, numa conferência do Instituto de Educação, da Universidade de Lisboa, sobre o tema "O futuro começa hoje", os ativistas montaram uma faixa com a pergunta "Que futuro começa hoje?"."Por muita repressão que haja fazemos isto cientes de que há um conflito e que ele vale a pena, porque a ameaça das alterações climáticas é muito maior", disse a porta-voz, salientando que os jovens não são violentos e que estão apenas a "criar um pouco de disrupção" para chamar a atenção para a ameaça que é a mudança climática.Questionada sobre a adesão dos alunos das escolas onde as ações decorrem Teresa Núncio disse que a mensagem é bem recebida mas que acontece os alunos hesitarem quanto a ações disruptivas. E acrescentou: "O objetivo é deixar as pessoas desconfortáveis, porque a realidade climática é desconfortável".Os ativistas dizem que só param os protestos quando conseguirem 1.500 assinaturas de pessoas que se comprometam a participar numa ação de desobediência civil no terminal de gás natural de Sines, a 13 de maio. Para já conseguiram mais de cem assinaturas mas, disse a responsável, os ativistas do "Fim ao fóssil" estarão presentes em Sines, apoiando o movimento "Parar o gás", com ou sem as 1.500 assinaturas.