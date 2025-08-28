Sábado – Pense por si

Portugal

Circulação interrompida na linha Azul do metro de Lisboa devido a avaria em comboio

Lusa 11:19
As mais lidas

Está interrompida desde as 09h57.

A circulação na linha Azul do Metropolitano de Lisboa, que liga Santa Apolónia (Lisboa) à Reboleira (Amadora), está interrompida desde as 09h57 devido a uma avaria num comboio, anunciou a empresa.

Numa informação divulgada na rede social X, o Metropolitano de Lisboa diz esperar retomar a circulação o mais breve possível.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Empresas Lisboa
Investigação
Opinião Ver mais
João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho
Cuidados intensivos

Regresso ao futuro

Imaginemos que Zelensky, entre a espada e a parede, aceitava ceder os territórios a troco de uma ilusão de segurança. Alguém acredita que a Rússia, depois de recompor o seu exército, ficaria saciada com a parcela da Ucrânia que lhe foi servida de bandeja?

Menu shortcuts

Circulação interrompida na linha Azul do metro de Lisboa devido a avaria em comboio