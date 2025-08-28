Sábado – Pense por si

Bebé nasce na berma da A1 por causa das urgências fechadas em Vila Franca de Xira

Matilde e a mãe, Diana, estão bem de saúde. Este ano já houve perto de 50 partos em ambulâncias, o dobro do registado em todo o 2024.

Matilde era para nascer no Hospital de Vila Franca de Xira, mas o serviço de urgências de ginecologia e obstetrícia estava encerrado, na madrugada desta quarta-feira. Aos bombeiros de Samora Correia, que levavam a mãe Diana na ambulância em trabalho de parto, foi ordenado que levassem a grávida de 39 semanas e 5 dias de gestação para o Hospital São Francisco de Xavier, em Lisboa, a 45 km de distância. Mas Matilde não quis esperar e nasceu a meio caminho, com a ambulância parada na berma da A1, na zona de Alverca. Matilde e Diana estão bem.

