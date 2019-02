Segundo a PJ, a operação "kryptonite", desenvolvida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção, incluiu sete buscas e a investigação teve origem na "prevenção e repressão do branqueamento de capitais através de comunicações do sistema financeiro".



"Os detidos constituíam empresas de fachada e abriam contas em instituições financeiras em Portugal", refere o comunicado.



Este grupo organizado, "de cariz transnacional", utilizava o território nacional para proceder à circulação de capitais (diversos milhões de euros), explica a PJ.



"Essas contas eram apenas utilizadas para parquear o dinheiro, produto de ilícitos perpetrados pelo mesmo grupo criminoso, sendo de imediato transferido para outros países, de forma a ocultar a sua proveniência e destino, dando-lhe uma aparência de legalidade", acrescenta.



A Polícia Judiciária prossegue as investigações para apurar a natureza e a dimensão da atividade criminosa em investigação.



O inquérito corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

