'Chicão' prepara cocktail para a 'prima moderninha' Iniciativa Liberal

Depois do vídeo da "Ceia de Natal da direita", o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, surge no tempo de antena das eleições legislativas em "encontros depois do desconfinamento" com os parceiros de direita.

Depois de um vídeo de Natal que se tornou viral, o CDS abriu os tempos de antena para as eleições legislativas de 30 de janeiro com uma série de "encontros depois do desconfinamento", em que no primeiro episódio o líder do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, prepara um "cocktail para a prima moderninha".

Em alusão ao programa eleitoral da Iniciativa Liberal, os centristas apresentam uma receita com aquilo que, considera "Chicão", faz falta aos liberais, criticando o partido por se "esquecer do mundo rural e dos idosos" e defendendo que, se a IL quer liberdade, "não pode defender que o Estado tenha o poder de matar", em referência à legalização do aborto e eutanásia.

Francisco Rodrigues dos Santos critica ainda o apoio à regionalização por parte dos liberais, considerando que esta serve para "criar mais Estado, mais tachos e mais despesa pública", numa conversa encenada com a "prima", a Iniciativa Liberal. Assim, como primeiro ingrediente para o cocktail, o líder do CDS avança com "duas boas doses de conservadorismo", para "manter a agenda bloquista longe da mesa", em referência à liberalização das drogas leves e à ideologia de género nas escolas.