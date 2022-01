António Costa pede maioria absoluta para "estabilidade durante 4 anos". Siga o debate entre os nove candidatos

"O PAN constrói pontes ao invés de muros"

Inês Sousa Real do PAN começa por explicar se prefere PS ou PSD no Governo. "É importante que uma maioria absoluta ou um bloco central não serve os interesses do País." O PAN é o partido no Parlamento que mais votou alinhado com o Governo de António Costa.



A líder do PAN aproveita para puxar as bandeiras do partido para dizer que não fará acordos com partidos que não respeitem os direitos dos animais e as alterações climáticas.



"O PAN constrói pontes ao invés de muros. Aquilo que jamais viabilizaremos são retrocessos civilizacionais."