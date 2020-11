Chega a várias vozes nos Açores, Furtado recusa dramas na negociação

Fica difícil perceber em que pé estão as negociações à direita para viabilizar um governo do PSD nos Açores quando o parceiro determinante para garantir a maioria no Parlamento Regional envia recados contraditórios. Do Chega ouvem-se declarações que fazem subir a pressão sobre os sociais-democratas, mas também uma voz que garante que há um acordo em curso.

E essa não é uma voz qualquer: é a do presidente do Chega Açores, Carlos Furtado, que insiste à SÁBADO na ideia de que há um documento a ser trabalhado dentro do partido e que não é tempo para de dar por encerrada a negociação com o PSD.

"Da minha parte continua tudo de pé. A minha palavra continua a ser a mesma", afirma Carlos Furtado, que adianta que "o documento está pronto" no que toca ao Chega Açores e que "direção nacional ontem de manhã [quarta-feira] disse que o documento estava bom".

Furtado recusa "entrar em detalhes" sobre o que está nesse documento, mas o diabo pode estar nos detalhes. André Ventura quer fazer cavalo de batalha de amarrar o PSD à proposta de revisão constitucional que entregou na Assembleia da República e o líder parlamentar social-democrata Adão Silva já fechou com estrondo essa porta.

Depois das declarações de Adão Silva à Lusa recusando acompanhar a revisão constitucional proposta pelo Chega, André Ventura voltou a deixar claro que não deixa cair a exigência, mesmo que isso custe a possibilidade de ver os Açores serem governados à direita depois de 24 anos de executivos socialistas.

Ventura fez, aliás, mais: avisou Carlos Furtado de que quem não respeitar as orientações da direção nacional pode perder a confiança política do Chega. Em declarações ao Expresso, na quarta-feira ao final do dia, declarou que retiraria a confiança política aos dois eleitos pelo Chega nos Açores caso houvesse um acordo no arquipélago sem a luz verde de Lisboa. "A eles como a quaisquer outros que entrassem em colisão com aquilo que o partido defende. Ou se conhece a nossa identidade e o nosso ADN ou vamos tornar-nos um partido muleta do regime", disse.

O recado duro chegou dois dias depois de o vice-presidente do Chega Açores, Orlando Lima, ter pedido a demissão precisamente por não concordar com a ideia de que possa ser Lisboa a ditar as regras de um acordo na região autónoma.

Já esta quinta-feira de manhã, o secretário-geral do Chega Açores – e um dos dois deputados eleitos naquela região – alinhou pelo discurso de Ventura, carregando nas cores de uma dramatização política, para dizer que não haverá acordo com o PSD se Rui Rio não ceder no ponto da revisão constitucional, mas também na limitação do número de deputados do Parlamento Regional – que actualmente tem 57 eleitos – e na redução do Rendimento Social de Inserção atribuído no arquipélago.

"Nós não somos as meninas do Rui Rio", disse José Pacheco ao Observador, com um ultimato: "Se tivermos de chumbar [o programa de governo do PSD], chumbamos. O Chega não está à venda".

Carlos Furtado desautoriza José Pacheco

Minutos depois, o líder regional do Chega, Carlos Furtado, confessava à SÁBADO não ter concertado com José Pacheco a posição assumida ao Observador. "Ele nunca me disse que ia dar essas declarações. Eu não fiz essas declarações", declarou, insistindo na ideia de que há uma negociação em curso e que da última vez que tinha falado com o Ventura, "ontem de manhã", não tinha indicações em contrário.

"O Dr. André Ventura tem o meu contacto, eu também tenho o dele. Não é assunto para se mandar recado por ninguém", frisa Carlos Furtado, que está convencido de que se for para mudar a negociação que está em curso será avisado por Lisboa. "Quando achar que há alguma mudança de registo, acho que ele vai ligar", admite.

Ao Observador, José Pacheco acusava Rui Rio de "estar empurrar com a barriga" as negociações com o Chega, sabendo-se que o Representante da República nos Açores ouvirá os partidos na sexta-feira. Mas para Carlos Furtado o tempo da negociação ainda não está esgotado.

Esta não é, contudo, a primeira vez que Ventura desautoriza Furtado. Depois de o líder regional do partido ter dado como certo um entendimento à direita, o presidente do Chega usou as redes sociais para negar que alguma coisa estivesse fechada. Carlos Furtado assegura, contudo, que todas as suas ações enquanto presidente do Chega Açores têm sido "coordenadas" com André Ventura.

Caso a aparente discrepância de atitude nas negociações com o PSD se venha a transformar numa rutura e Ventura concretize a ameaça de retirar a confiança política a Furtado, isso pode não impedir o açoriano de dar apoio parlamentar a um governo que venha a ser liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro se assim o entender. É que os mandatos são dos deputados e uma retirada de confiança política não fará Carlos Furtado perder o lugar.

Certo é que todos os votos contam porque, para já, o acordo entre PSD, CDS e PPM só soma 26 votos, menos do que os 27 conseguidos pela soma de PS e BE, que já deixou claro que tudo fará para inviabilizar um governo de direita. Bastaria um deputado mais do Chega ou do PAN (uma vez que Iniciativa Liberal já se pôs de fora da equação) para tornar viável um executivo de Bolieiro.