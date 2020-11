Açores: Os avanços, os recuos e as incógnitas

Negociações com Chega continuam, mas há um problema

Enquanto Bolieiro, Lima e Estevão conversam nos Açores, há uma negociação paralela a correr entre PSD e Chega, feita em duas pistas: uma regional e outra nacional. A demissão do vice-presidente do Chega Açores, Orlando Lima, em rutura com a ideia de um acordo desenhado com condições impostas por Lisboa, não chegou para mudar os de André Ventura no continente nem mudou a atitude do partido no arquipélago.



Carlos Furtado, líder do Chega Açores, conta à SÁBADO que há já neste momento um "documento em fase de apreciação no partido" sobre os moldes em que poderá haver acordo com a restante direita e que o mesmo deve ficar concluído "esta semana".



Apesar das críticas feitas por Orlando Lima na carta de demissão e do mal-estar que fontes dos Açores relatam sobre a forma como Ventura centralizou o processo, Carlo Furtado – que até fevereiro era militante do PSD – assegura que a negociação com José Manuel Bolieiro está a ser feita "em coordenação com o continente".



"Faz sentido que o seja, temos de ter unidade", insiste, frisando que "o Chega Açores tem tido um relacionamento cordial e sério com o PSD Açores", mas que há também uma conversa "séria e cordial" com o Chega em Lisboa e entre este e a sede nacional social-democrata na São Caetano à Lapa.



A versão final do documento que o Chega Açores está concertar com o Chega "não está pronta e não foi entregue ao PSD". Manterá como condição do apoio parlamentar nos Açores o acompanhar no Parlamento Nacional da proposta de revisão constitucional feita por André Ventura? "É provável que a revisão constitucional esteja no documento", responde Carlos Furtado, explicando que no que toca à condição de redução do Rendimento Social de Inserção (RSI) nos Açores o documento em preparação "não é tão taxativo" como se chegou a anunciar em notícias que falavam da obrigatoriedade de um corte de 50% no pagamento daquela prestação social no arquipélago. "Obedece a alguns critérios", diz Furtado, sem entrar em pormenores.



Ponto de honra será a redução dos 57 deputados regionais. Mas Carlos Furtado não avança com um número, admitindo que a ideia ainda tem de ser objeto de estudo. O importante é, no entender do líder regional do Chega, que haja uma "redução substancial dos 57" eleitos que agora há na Assembleia dos Açores. "O país tem 308 municípios e 230 deputados no Parlamento, nos Açores temos 19 municípios e 57 deputados. Temos o triplo de deputados quando comparado com o Parlamento Nacional", vinca Carlos Furtado, que foi por duas vezes eleito vereador do PSD mas quer ver reduzido o número de pessoas "que vivem da política".



Já depois de André Ventura, num vídeo publicado no Facebook na segunda-feira à noite, insistir na ideia de que é condição fundamental para um acordo o apoio do PSD à revisão constitucional proposta pelo Chega – que inclui a redução do número de deputados e a castração física e química de pedófilos – , o líder parlamentar do PSD, Adão Silva, garantia à Lusa não haver no PSD qualquer intenção de ceder neste ponto a Ventura.



"Nós mantemos o que dissemos lá atrás, não vamos apresentar qualquer projeto de revisão constitucional agora. O PSD vai apresentar um projeto de revisão constitucional dentro de algum tempo e não apresentará agora neste impulso dado pelo Chega. Apresentaremos mais tarde", disse Adão Silva à Lusa esta terça-feira.



"Obviamente, as negociações não são fáceis", admite à SÁBADO Carlos Furtado, que não deita a toalha ao chão, mas também não se compromete com o horizonte da legislatura num acordo que possa vir a ser assinado. "Não podemos tomar já posições de que é para a legislatura. Vai depender do documento", justifica-se.



Certo é que o Chega não irá para o Governo dos Açores, mas é fundamental na matemática política da região autónoma. PSD, CDS e PPM conseguem juntos 26 votos, mas PS e BE somam 27. A estas contas há que juntar o PAN (um mandato), que ainda não é claro para que lado pende; e subtrair o Iniciativa Liberal (um mandato) que já se pôs fora de um acordo, mas que pode ser fundamental para alguma geometria variável parlamentar à direita. E é por isso que é tão importante juntar os dois votos do Chega para conseguir viabilizar um programa de Governo do PSD e os Orçamentos.



Para o líder regional do CDS, Artur Lima, não há outra alternativa senão somar forças à direita para pôr fim a 24 anos de governos socialistas. "É preciso interpretar a vontade de mudança que se sentia na rua", diz à SÁBADO, explicando que o acordo que está em preparação para a formação de um Governo está a ser feito de forma natural. "Não há nenhuma grande divergência entre os partidos", justifica, garantindo que "as negociações correram bem" e sublinhando que as deliberações para firmar um acordo "foram aprovadas por unanimidade nos órgãos dos três partidos".



PS não quer "sair do jogo"

Até ao anúncio de acordo feito na segunda-feira à noite, no PS Açores ainda se acalentava a esperança de chegar a entendimento com o CDS, um partido que tem na região um histórico de entendimentos com o PS.



Horas antes da conferência de imprensa que juntou José Manuel Bolieiro, Artur Lima e Paulo Estevão, um dirigente socialista não dava nada como perdido. "O PS continua a ser o único a conseguir conversar à direita e à esquerda. Vamos ver se há essa maioria à direita e extrema-direita", insistia à SÁBADO fonte do PS Açores, garantindo que até ao último minuto há a hipótese de uma reviravolta, se os votos somados à direita forem curtos para uma maioria no Parlamento Regional. "Não saímos do jogo".



Os contactos entre PS, CDS e PPM foram quase diários desde a noite das eleições, a 25 de outubro. Mas o único objetivo dos telefonemas era saber se havia via aberta. A conversa nunca passou daí. Centristas e monárquicos nunca fizeram jogo duplo, mas também nunca fecharam a porta na cara dos socialistas.



"Conversamos com todos excluindo o Chega", notava a mesma fonte socialista.



PPM desenha acordo à direita, mas o mais importante é a "estabilidade"

Mas não era só o PS que estava às escuras sobre as conversas entre PSD, CDS e PPM nos Açores. Gonçalo da Câmara Pereira, líder do PPM, notava à SÁBADO a "dificuldade" em falar com o líder regional do partido, Paulo Estevão, mas insistia que isso se deve ao respeito que os monárquicos têm pela autonomia.



Apesar disso, vista de Lisboa, a situação política açoriana não oferece grandes dúvidas a Câmara Pereira: "Parece-me a mim que o PS perdeu as eleições ao perder cinco deputados. Os açorianos não querem o PS a governar". Dito isto, se não houvesse entendimento possível à direita, não seria pelos monárquicos que o arquipélago ficava sem governo. "Acho que não está excluída a hipótese de falar com o PS. A estabilidade é um valor a preservar. Tem de se encontrar uma solução no quadro parlamentar", defendia o presidente do PPM.



De resto, Gonçalo da Câmara Pereira canta vitória. "O PPM mostrou-se uma força viva nos Açores. Foi único que dobrou o seu eleitorado. Ganhámos no Corvo e elegemos um deputado pelas Flores", sublinha, para explicar que nenhum dos dois eleitos do partido o foi pelo círculo de compensação, o que constitui uma vitória ainda mais saborosa.



Agora, no acordo escrito que está a ser cozinhado, Gonçalo da Câmara Pereira entende que a prioridade nas negociações deve ser dada à "defesa das pessoas do Corvo e das Flores", as duas ilhas em que o PPM obteve os seus melhores resultados.

José Manuel Bolieiro, Artur Lima e Paulo Estevão fecharam-se esta terça-feira numa sala, na Horta, para afinar os pontos de um acordo que já anunciaram entre PSD, CDS e PPM. Em cima da mesa estão as pastas com que cada partido vai ficar, a orgânica do Governo, mas também um documento orientador da política que o novo executivo pretende seguir.A última reunião que tiveram foi em Ponta Delgada, em São Miguel, no sábado, de onde saiu o entendimento que haveria de ser anunciado publicamente em conferência de imprensa na segunda-feira. Mas esta terça-feira os três mudaram-se para o Faial e a decisão não foi inocente. É na Horta que fica a Assembleia Legislativa dos Açores e PSD, CDS e PPM querem, com este gesto, mostrar aos açorianos que a ideia é dar centralidade ao Parlamento Regional.