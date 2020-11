Uma mulher de 45 anos foi detida, esta quinta-feira, enquanto seguia num carro conduzido pelo filho de 11 anos, no lugar do pendura.A detenção ocorre durante uma fiscalização rodoviária da PSP, em Oeiras. "Quando questionado o condutor do veículo pelos seus documentos, de imediato, a suspeita afirmou que o condutor era seu filho e tinha apenas 11 anos de idade, pelo que não estava habilitado para a prática de condução de veículos , após o agente pedir os documentos legais de condução e a mulher confessar que a pessoa ao volante era o filho e que por ter 11 anos", pode ler-se em comunicado.A mulher foi detida no local e o menor sinalizado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oeiras.O Tribunal Judicial da Comarca de Oeiras condenou a mulher ao pagamento de uma multa de 350 euros ou 60 dias de trabalho comunitário.