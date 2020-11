Na matemática política dos Açores nem tudo é o que parece. Os dois deputados do Chega podem, afinal, não dar maioria à coligação PSD, CDS, PPM, que soma 26 deputados. Porquê? Porque os votos do deputado do PAN e do eleito pela Iniciativa Liberal podem baralhar tudo.

PAN e IL já rejeitaram ficar na mesma fotografia de um acordo que inclua o partido de André Ventura. E isso pode mudar tudo.

"O PAN nunca alinhará em visões extremadas ou afastadas da promoção dos direitos sociais e humanos quando em causa estão os princípios políticos e morais norteadores, plasmados nos seus estatutos e missão. Para o PAN, o futuro do arquipélago não é compatível com políticas xenófobas, racistas, sexistas, capacitistas, homofóbicas ou transfóbicas e que impeçam a liberdade de expressão, a liberdade religiosa ou que vedem o acesso condigno a bens e serviços da comunidade açoriana", disse esta quinta-feira o porta-voz do PAN nos Açores, Pedro Neves, citado pela Lusa.

Pedro Neves não podia ser mais claro: "Mesmo com o risco de o PAN perder o seu mandato com eleições antecipadas, a toda a solução com o partido Chega, o PAN diz não".

Mas a mensagem não significa um fechar de porta ao PSD. Pelo contrário, Pedro Neves reafirmou que o partido "não terá pruridos em negociar, seja à esquerda, seja à direita".

Nuno Barata, da IL, tem dito que foi eleito para "ser oposição", deixando claro que nunca apoiaria um governo PS. Mas também já traçou uma linha vermelha em torno de qualquer hipótese de acordo em que esteja o Chega.

"A IL e o PAN ainda podem ter uma palavra importante", nota uma fonte da Iniciativa Liberal à SÁBADO, frisando que, apesar das declarações públicas de Barata, o partido ainda não saiu do jogo.

A SÁBADO sabe que Nuno Barata tem mantido contactos com o líder do PSD Açores, José Manuel Bolieiro, e está em cima da mesa a possibilidade de um acordo de incidência parlamentar que pode mesmo ser para o horizonte da legislatura.

Além das divisões no Chega - que levam a levantar a hipótese de que haja uma cisão no partido - há por isso que contar com os votos de PAN e IL, que podem inviabilizar um governo liderado pelo PSD, uma vez que PS e BE são já 27 votos contra garantidos. E o fator Chega pode ser mais uma desvantagem do que uma vantagem se a sua presença no apoio ao governo se traduzir na rejeição de PAN e IL, seja pelo voto contra ou pela abstenção.

Nervos de aço é o que os líderes partidários tem de manter nestas negociações. "Está tudo à espera do que os outros vão fazer", observa uma fonte da IL.