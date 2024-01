Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Conferência de juízes manteve uma decisão tomada em novembro de 2023. Editores da página do empresário podem ser revelados e alvo de ações legais.

Wikipédia volta a perder contra César do Paço

A Wikipédia perdeu mais uma tentativa de travar a divulgação da identidade dos editores das páginas do empresário e doador do Chega, César do Paço, o que os coloca à mercê de ações judiciais. A 25 de janeiro, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) indeferiu uma reclamação para a conferência de juízes conselheiros, feita após uma decisão de novembro de 2023 de uma só juíza e que também foi desfavorável.