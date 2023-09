Novo acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa reforça decisão de Wikipédia revelar quem são os editores da página biográfica do empresário e doador do Chega.

É mais um capítulo na guerra jurídica entre César do Paço e a Wikipédia. Em junho, o Tribunal da Relação de Lisboa anulou o acórdão que obrigava a Wikipédia a apagar ligações de César do Paço ao Chega — mas obrigou a plataforma a revelar quem são os editores da página biográfica do empresário. A Wikipédia ainda recorreu da decisão, mas a Relação reforçou-a esta terça-feira: em novo acórdão, a plataforma foi novamente condenada a revelar a identidade de quem edita a página de César do Paço.