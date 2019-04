O partido considera "intolerável" que o executivo de António Costa "mantenha em segredo" as cativações propostas para este ano por causa de eleições.

O CDS-PP instou esta quarta-feira o Governo a "rapidamente publicar o diploma" que define quais as cativações propostas para este ano, considerando "intolerável" que o executivo as "mantenha em segredo" por causa das eleições.



Numa declaração aos jornalistas, o deputado Pedro Mota Soares afirmou que o CDS-PP quer "que o Governo, muito rapidamente, indique qual é o nível das cativações que vai propor para este ano".



"Já estamos em abril e, até agora, o Governo ainda não fez essa mesma indicação", referiu o parlamentar, acrescentando que "saber o nível das cativações é muito importante, porque as cativações afetam muitas matérias, desde os serviços públicos básicos, essenciais para os portugueses, mas também matérias que têm a ver com investimento e que têm a ver com fundos comunitários", por exemplo.



Para o CDS-PP, "é intolerável que o Governo, num ano de eleições, por causa das eleições, esteja a manter em segredo este nível que cativações", que terá "um impacto direto sobre a vida dos portugueses".



"E, por isso mesmo, também instamos o Governo a rapidamente publicar o diploma que define claramente qual é que é o nível das cativações em cada um dos serviços, para podermos perceber efetivamente o que é que vem aí", vincou.