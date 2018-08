CDS pede esclarecimentos ao Governo sobre eventuais atrasos na linha 112

Correio da Manhã revelou que a central em Oeiras, que serve nove distritos do sul do país, está com falta de pessoal, tendo actualmente quatro funcionários quando o ideal seriam 12.

O CDS-PP pediu esclarecimentos ao Governo sobre os eventuais atrasos no tempo de atendimento da linha de emergência 112 e o que está a ser feito para normalizar este serviço público.



O CDS afirmou-se "surpreendido" com a notícia do Correio da Manhã, desta segunda-feira, segundo a qual a Central Sul do 112, em Oeiras, está com falta de pessoal, o que fez aumentar o tempo de atendimento durante o mês de agosto.



"O que se verifica, num momento particularmente intenso do ponto de vista das emergências médicas, é uma linha a funcionar com prazos de atendimento substancialmente superior aos desejáveis e esperáveis", afirmou o vice-presidente do CDS Adolfo Mesquita Nunes numa conferência de imprensa, no parlamento, em Lisboa, sobre a situação na CP.



O grupo parlamentar centrista ainda hoje, afirmou, entregará uma pergunta ao Governo para o questionar "porque está esta linha a funcionar nestas condições e o que vai ser feito de imediato para que possa ser reposta" a linha de emergência, acrescentou.



O CM noticiou esta segunda-feira que a central em Oeiras, que serve nove distritos do sul do país, está com falta de pessoal, tendo actualmente quatro funcionários quando o ideal seriam 12, o que fez aumentar o tempo de atendimento durante o mês de Agosto.



Ao CM, o Ministério da Administração Interna admitiu que este "serviço é gerido de modo a que nos turnos com menos movimento esteja um menor número de operadores em actividade" e que está "a decorrer um novo processo de recrutamento junto da GNR".