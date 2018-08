Foram partilhados vários vídeos e imagens reveladores do estado em que ficou a praia num dos dias da onda de calor.

Os últimos dias de calor extremo levaram muitas pessoas a aproveitarem o sol nas praias. Na quinta-feira, dia 2 de Agosto, foram publicadas várias fotos e vídeos do lixo deixado pelas pessoas na praia de Carcavelos.

"A praia não é um aterro", escreveu uma das pessoas no Facebook, que mostrou estado em que os banhistas deixaram a praia. Na publicação também se vê indignação para com as pessoas que não ajudaram a recolher o lixo.



Se as fotos não eram suficientes, um vídeo partilhado por outra pessoa na mesma rede social dá noção da quantidade de lixo deixada ao longo do areal.





Num outro vídeo, já com a praia vazia, dois jovens falam da falta de civismo das pessoas que vão à praia e que as praias de Portugal deveriam estar mais limpas, pois encontraram roupa, comida, pacotes de sumo e pensos higiénicos. Nestas imagens vê-se o lixo todo junto, obra destes jovens e mais outros voluntários.