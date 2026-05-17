CDS/Congresso: Ana Miguel Pedro e Catarina Araújo novas vice-presidentes do partido

A lista única à Comissão Política Nacional é encabeçada por Nuno Melo, que será hoje reeleito presidente do partido.

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A lista apresentada por Nuno Melo para a Comissão Política Nacional do CDS-PP tem como novas vice-presidentes a eurodeputada Ana Miguel Pedro e a vereadora da Câmara do Porto Catarina Araújo.



Nuno Melo e Ana Miguel Pedro Pedro Catarino/Arquivo

A lista única à Comissão Política Nacional é encabeçada por Nuno Melo, que será hoje reeleito presidente do partido.

Ana Miguel Pedro é eurodeputada do CDS-PP desde 2024, lugar que era ocupando anteriormente pelo agora presidente do partido e ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo.

Catarina Araújo é vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, com os pelouros do Urbanismo e Espaço Público e também do Ambiente e Sustentabilidade.

Na direção que agora cessa funções, Catarina Araújo era uma das porta-vozes do CDS, assim como Isabel Galriça Neto, que deixa esta função.

As restantes vice-presidências continuam a ser ocupadas por Álvaro Castello-Branco, Telmo Correia, Paulo Núncio, Ana Clara Birrento e Maria Luísa Aldim. Sai o vereador da Câmara de Lisboa Diogo Moura.

Para porta-voz, entra o deputado João Almeida e o dirigente Vasco Weinberg, mantendo-se Durval Tiago Ferreira.

O secretário-geral vai continuar a ser Pedro Morais Soares e o coordenador autárquico Fernando Barbosa.

O antigo líder parlamentar do CDS-PP Nuno Magalhães volta a ser o primeiro nome indicado ao Conselho Nacional e José Manuel Rodrigues é reconduzido com presidente da Mesa do Congresso, assim como Luís Queiró no Conselho Nacional do CDS e António José Batista no Conselho Nacional de Jurisdição. O Conselho Nacional de Fiscalização passa a ser presidido por Pedro Vieira.

Os delegados do 32.º Congresso do CDS elegem hoje os novos órgãos nacionais do partido, numa votação por voto secreto que decorreu durante a manhã. Foi apresentada apenas uma lista de candidatos a cada órgão.

Depois de apurados os resultados, os novos órgãos nacionais vão tomar posse e Nuno Melo fará o seu discurso de consagração perante o congresso, na sessão de encerramento.

A moção de estratégia global do líder do partido foi a mais votada no 32.º Congresso e Nuno Melo será reeleito hoje para o terceiro mandato como presidente do CDS, cargo que ocupa desde 2022.

Concorreu contra o atual presidente do partido o antigo deputado Nuno Correia da Silva.