CDS-PP/Congresso: Nuno Melo reeleito presidente do partido com 89,7% dos votos

No último congresso que decorreu em Viseu, em 2024, a comissão política de Nuno Melo tinha obtido 89,3% dos votos dos delegados.

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Nuno Melo foi este domingo reeleito presidente do CDS-PP, com a sua comissão política nacional a obter 89,7% dos votos dos delegados ao 31.º congresso do partido.



Nuno Melo, líder do CDS Lusa

De acordo com informação disponibilizada à Lusa pela comissão organizadora do Congresso, a lista para a comissão Política nacional obteve 525 votos favoráveis, 41 brancos e 19 nulos.

Os resultados foram conhecidos pelas 14h00, depois de os delegados terem votado para eleger os novos órgãos durante a manhã.

No último congresso que decorreu em Viseu, em 2024, a comissão política de Nuno Melo tinha obtido 89,3% dos votos dos delegados.

Os resultados foram depois anunciados pelo presidente da Mesa do Congresso na sessão de encerramento da reunião magna, que arrancou pelas 13:35, com cerca de uma hora de atraso face ao que estava previsto no programa, e termina hoje em Alcobaça.

Os novos eleitos subiram ao palco para tomar posse.

A lista de conselheiros nacionais, que é liderada pelo antigo líder parlamentar do CDS Nuno Magalhães, teve 529 votos favoráveis (90,4% dos votos), 39 votos brancos (6,7%) e 17 votos nulos (2,9%).

A mesa do conselho nacional teve 536 votos favoráveis (91,6%), 36 brancos e 13 nulos.

A mesa do congresso, que continuará a ser presidida por José Manuel Rodrigues, que é também líder do CDS/Madeira, foi eleita com 540 favoráveis, 33 brancos e 12 nulos.

O conselho nacional de jurisdição contou com 542 votos favoráveis, 32 brancos e 11 nulos, enquanto o conselho nacional de fiscalização foi eleito com 536 votos favoráveis, 34 brancos e 15 nulos.