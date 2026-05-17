CDS/Congresso: Nuno Melo diz que partido sai "unido e mobilizado" de Alcobaça

No último de dois dias de trabalho que juntaram centenas de centristas Nuno Melo considerou não poder haver "sinal mais expressivo" da dinâmica do partido que se prepara para "novas formas de organização interna, que também assegurarão que o Governo não prejudicará esta dinâmica".

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O líder do CDS-PP, Nuno Melo, afirmou este domingo que o partido sai mobilizado e unido de congresso que hoje termina em Alcobaça, marcando o início de um caminho mais virado para as estruturas locais."



Nuno Melo, líder do CDS-PP Lusa

"É um partido que sai mobilizado, como bem se viu pela importante expressão de confiança em relação a um caminho que começou em Guimarães, foi confirmado em Viseu e agora, desde Alcobaça, nos relança para um novo momento, mais virado para dentro, de um partido que vai ganhar músculo junto das estruturas locais", afirmou Nuno Melo à chegada ao congresso que decorre no Panorama - Pavilhão multiúsos de Alcobaça.

No último de dois dias de trabalho que juntaram centenas de centristas Nuno Melo considerou não poder haver "sinal mais expressivo" da dinâmica do partido que se prepara para "novas formas de organização interna, que também assegurarão que o Governo não prejudicará esta dinâmica".

Depois de a moção que apresentou no sábado, "Tempo Futuro", ter sido aprovada com 97,5% dos votos, o líder do CDS referiu que "todas as listas apresentadas aos órgãos do partido estão solidárias com esta visão de partido", reiterando tratar-se de um sinal "expressivo dessa confiança e da certeza deste caminho", iniciado com a sua eleição em 2022, a reeleição em 2024 e nova recondução que deverá ser confirmada hoje após a contagem dos votos.

"Vamos, fundamentalmente, implementar a moção que apresentámos ao Congresso", mas, assegurou, tal "não significa que não sejamos sensíveis a outras perspetivas, outras sensibilidades" relativas às medidas propostas pelas restantes moções apresentadas ao congresso.

"Não fizemos negociações com nenhumas moções de natureza que fosse", disse Nuno Melo, manifestando, ainda assim, "disponibilidade para acolher outros contributos, no que seja compatível"

Em seu entender, "todos os candidatos enriqueceram com as suas ideias e debate este congresso" em que "todas as moções acrescentaram qualquer coisa", mas a disputa da liderança com Nuno Correia da Silva, "fica encerrada com a contagem dos votos" e o partido "é só um" com os militantes unidos "para enfrentar todos os desafios que vamos ter pela frente e que serão, certamente, muitos", concluiu Nuno Melo.