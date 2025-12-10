Catarina Martins formaliza candidatura com entrega de mais de 9.500 assinaturas

A candidada à presidência da República, apoiada pelo Bloco de Esquerda, entregou as assinaturas e agradeceu aos subscritores.

Catarina Martins formalizou esta quarta-feira a candidatura às eleições presidenciais de 2026, com a entrega de mais de 9.500 assinaturas no Tribunal Constitucional, em Lisboa, na presença de cerca de duas dezenas de apoiantes.



Catarina Martins formaliza a sua candidatura à presidência no Tribunal Constitucional, em Lisboa Filipe Amorim/Lusa

"Queria agradecer muito às 9.500 pessoas, um pouco mais, que subscreveram a minha candidatura, queria agradecer imenso às pessoas que recolheram as assinaturas também presencialmente (...). Houve tanta gente que dedicou o seu tempo livre a recolher assinaturas para que esta candidatura pudesse estar aqui", afirmou Catarina Martins aos jornalistas, após a entrega de várias caixas com as assinaturas no Palácio Ratton.

A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda agradeceu também ao mandatário nacional, o músico e compositor António Pinho Vargas, realçando "um intelectual que pensa tão bem sobre a democracia e sobre os desafios deste tempo".

Esta quarta-feira à tarde está também prevista a entrega das candidaturas necessárias para formalizar a candidatura de Henrique Gouveia e Melo.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026.

Esta é a 12.ª vez (incluindo as duas voltas das eleições de 1986) que os portugueses são chamados, desde 1976, a escolher o Presidente da República em democracia.

Às eleições presidenciais anunciaram, entre outros, as suas candidaturas António Filipe (com o apoio do PCP), António José Seguro (apoiado pelo PS), André Ventura (apoiado pelo Chega), Catarina Martins (apoiada pelo BE), Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), Jorge Pinto (apoiado pelo Livre) e Luís Marques Mendes (com o apoio do PSD).