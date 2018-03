A "estruturação dos serviços ou das instituições" é uma das recomendações do relatório que mereceu a atenção de Marcelo Rebelo de Sousa. Há ainda várias decisões a tomar antes da fase crítica dos incêndios.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está apreensivo em relação às estruturas operacionais da Protecção Civil. De acordo com a notícia avançada pelo Público, a parte do relatório sobre os incêndios de Outubro sobre esta matéria tem preocupado Belém, uma vez que a pouco mais de dois meses de começar a fase crítica do incêndios ainda não foi apresentada a nova Lei Orgânica da Protecção Civil.



Quando o tenente-general Mourato Nunes tomou posse como presidente da Autoridade Nacional da Protecção Civil, o ministro Eduardo Cabrita anunciou a nova lei orgânica. O prazo para a mesma estar pronta termina no presente mês.



No relatório divulgado sobre o incêndio de Outubro é indicado que é necessário reforçar o poder do Governo sobre os bombeiros, bem como acabar com o voluntariado. Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou o "contributo" deste documento, esta quinta-feira, salientando que há ainda mais a fazer. "Nas recomendações, toca pontos que no primeiro [relatório da comissão técnica] não tinham sido tocados, em áreas importantes, como, por exemplo, a estruturação dos serviços ou das instituições que lidam com a prevenção ou com o combate aos fogos. Vai mais longe, tem sugestões mais ambiciosas do que o primeiro. Isso, comparando um e outro, é fácil de ver", considerou.



O Público acrescenta que o Presidente do República está receoso em relação ao que está a ser feito para combater os incêndios deste ano e que a solução passe por colocar mais meios humanos e aéreos no terreno.



O Governo já garantiu que Grupos de Intervenção de Protecção e Socorro (GIPS) estão reforçados com 600 elementos, mas, segundo o diário, os bombeiros ainda não sabem como se vão articular. Em relação aos meios aéreos, o processo também ainda não está finalizado. O primeiro concurso garantiu dez helicópteros ligeiros para o ano todo. O próximo concurso para alugar 40 aeronaves só deverá obter resultados em Abril.



Falta ainda nomear comandantes da Protecção Civil para as delegações de Beja, Coimbra e Viseu cujas comissões terminaram entre Setembro do ano anterior e Janeiro de 2018 e resta saber se haverá algumas reestruturação operacional no interior daquela entidade.