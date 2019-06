O texto do acórdão aponta no sentido em que todos os assistentes (lesados) devem ter uma palavra a dizer: referiram as desembargadoras que o "assistente que viu os seus bens jurídicos violados com a prática do crime tem um interesse concreto em agir quando está em causa a alienação de património apreendido, que deve assegurar, ainda que por rateio, o ressarcimento de todos os credores, e não apenas de alguns, quando a venda desse património deve reverter, tanto quanto possível, em benefício de todos os credores, respeitadas as respectivas garantias".



"O assistente deve tomar conhecimento das decisões que autorizem disposições em relação ao património arrestado e ou apreendido, o qual se destina a garantir os interesses de todos os credores, e não só de alguns. Os assistentes têm direito a conhecer o teor de qualquer despacho judicial que determine o levantamento de garantias que possa ter como consequência uma diminuição ou alteração das mesmas no que concerne ao ressarcimento dos seus direitos", acrescentaram ainda as magistradas. Na prática, os lesados podem contestar, por exemplo, o preço de venda.



Aliás, esta decisão do Tribunal da Relção de Lisboa surge na sequência de um recurso de uma empresa constituída como assistente no processo, que reclamou o direito de intervir no levantamento do arresto e no processo de venda, defendendo a realização de uma "avaliação independente" ao valor da Herdade da Comporta. Contactado pela SÁBADO, Ricardo Sá Fernandes, advogado que representa esta a empresa, confirmou a decisão da Relação de Lisboa, dizendo apenas que agora a sua cliente vai ter acesso à informação e só depois irá decidir o que fazer.



O consórcio liderado por Paula Amorim e o empresário Claude Berda ofereceu 158,2 milhões de euros pelos dois activos imobiliário-turísticos da Herdade da Comporta, tendo o contrato sido assinado a 23 de Outubro de 2018. Este processo de venda desencadeado pela Gesfimo foi assessorado pela Deloitte.

A Gesfimo, entidade gestora da Herdade da Comporta, anunciou que tinha assinado um "contrato promessa de compra e venda" da propriedade com o consórcio Amorim/Vanguard, após o Ministério Público e o juiz de instrução terem levantado o arresto.

O Tribunal da Relação de Lisboa reconheceu legitimidade aos assistentes do processo-crime do Banco Espírito Santo (BES) para se pronunciarem sobre a venda da Herdade da Comporta ao consórcio constituído pela Vanguard e Grupo Amorim. A histórica propriedade da família Espírito Santo estava apreendida à ordem do processo, mas em novembro de 2018 o Ministério Público e o juiz de instrução Carlos Alexandre levantaram o respectivo arresto, autorizando a sua venda.A decisão, de 6 de junho, foi tomada sem que as 42 pessoas constituídas como assistentes no processo fossem notificadas para se pronunciarem sobre os termos do negócio. Ora, na semana passada, as juízas desembargadoras Margarida de Almeida Vieira e Maria de Luz Batista ordenaram a notificação aos assistentes, considerando que estes têm o direito de se pronunciar. A dúvida que persiste é se todos os assistentes serão notificados ou apenas a única sociedade que contestou a venda.