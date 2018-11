Esta terça-feira, os credores do fundo imobiliário Gesfimo (do Grupo Espírito Santo) e promotores imobiliários vão deliberar numa reunião à porta fechada sobre a venda da Herdade da Comporta, uma área classificada pela União Europeia como meio de conservação da biodiversidade.

Numa carta aberta enviada ao ministro do Ambiente na véspera desta reunião, várias organizações não-governamentais (ONG) alertam que a possível decisão que sairá do encontro desta terça-feira irá, previsivelmente, transformar "um vasto espaço agro-florestal num complexo residencial e turístico", já que alguns promotores imobiliários já tornaram público, com base nos diplomas legais de 1993 e 2008, o seu plano de "urbanizar na extensão máxima toda a área que pretendem adquirir", lê-se na carta.



Recorde o artigo da SÁBADO publicado no Verão sobre o que há de novo na Comporta.

Praça da Comporta Foto: Getty Images

La Reserve Comporta Foto: D.R.

Sublime Comporta Foto: Ágata Xavier / Sábado

Arrozais Comporta Foto: Rui Minderico

Cavalos na Comporta Foto: D.R.

É na despedida, entre o nevoeiro, que Rick se inclina sobre Ilsa: "Teremos sempre Paris", diz. Do derradeiro momento romântico de Casablanca, anos 40, viajamos para a Comporta do século XXI: a ponte é precisamente esse instante de nostalgia. O paraíso perdido está em crescimento, com novos projectos em cima da mesa. Daí a pergunta: teremos sempre a Comporta? Já há quem suspire pelo passado, enquanto outros garantem que, no essencial, tudo está igual. Estão lá os arrozais a perder de vista, os restaurantes típicos e a paisagem tranquila - mas agora também existe um centro cultural, hotelaria de luxo e lojas exclusivas.Mais novidades se avizinham, quando Paula Amorim (à frente do império Amorim Luxury) anuncia entrar na corrida à compra dos activos da Herdade da Comporta. Mas não entra sozinha - avança com Claude Berda, francês com uma grande pasta de investimentos na Suíça e que, em Portugal, criou a Vanguard Properties. "Ao fim de um dia e meio ou dois tínhamos acordo assinado", lembra àJosé Cardoso Botelho, director-geral da empresa criada em 2015. Rapidamente chegaram à conclusão de que tinham a mesma visão, explica: "A criação de um conceito de grande requinte e qualidade com respeito pelo meio ambiente." Paula Amorim pretende seguir a linha do JNcQUOI - espaço que junta gastronomia e loja, na Avenida da Liberdade, em Lisboa - para erguer um hotel de luxo. José Cardoso Botelho acrescenta que têm a capacidade e o know-how para arrancar com o projecto imediatamente. "Ambos os grupos são reconhecidos pela capacidade financeira, estamos confiantes de que os accionistas terão em consideração a força da nossa proposta."A herdade tem actualmente dois grandes empreendimentos congelados - são esses que estão à venda, juntamente com terrenos agrícolas. É uma história longa."Aqui estamos a assinalar o primeiro grande projecto turístico no pós-crise em Portugal." Estávamos no início de 2013 e Álvaro Santos Pereira, à época ministro da Economia, apresentava assim, com grande pompa e circunstância, o Comporta Dunes, um empreendimento gigante fruto da associação do Grupo Espírito Santo com a cadeia Aman, uma rede tailandesa de hotéis de luxo. Um hotel e spa e um campo de golfe com 18 buracos estavam pensados e muita esperança se depositava no maior investimento turístico da década - o que não estava previsto é que o grupo Espírito Santo colapsasse meses depois, em 2014.As obras ficaram paradas, até hoje. Aconteceu com o Comporta Dunes, com uma área bruta de construção de cerca de 349 mil m2 e também com o Comporta Links, no concelho de Alcácer do Sal, um projecto que previa a construção de um campo de golfe, dois hotéis, dois hotéis-apartamento mais aldeamentos turísticos e loteamentos residenciais. O seu destino continua por decidir.A Rioforte - sociedade do antigo Grupo Espírito Santo - é a dona da maioria (59%) da Herdade da Comporta, Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado. Mas a sociedade, que está em insolvência, quer alienar-se do fundo que deve mais de 118 milhões de euros à Caixa Geral de Depósitos. Foi no ano passado que se anunciou a venda da herdade: o comprador era Pedro de Almeida, empresário da área do petróleo. Tudo parecia estar encaminhado até que, na última fase da aquisição, o negócio caiu por terra: o Ministério Público não levantou o arresto dos bens, alegando que não tinha existido "transparência e objectividade."A desilusão foi grande para o português vários anos emigrado no estrangeiro. Pedro de Almeida conta à SÁBADO que foram cerca de 15 meses de trabalho com aquele dossiê e cerca de 1 milhão de euros gastos com toda a logística e com a equipa que montou especialmente para a compra. "Encontrei-me encurralado num processo imobiliário que era muito complexo e fastidioso", adianta. Antecipou o regresso a Portugal para acompanhar o processo mas sente que, apesar de tudo, trouxe coisas boas. Ia "ter muitas chatices", lembra. Assim ganhou tempo. "É muito bonito ser workaholic mas há uma fase da vida em que já não é normal. Assim tenho tempo para os netos [são oito] e para mim também." Garante que continuará a passar férias na Comporta, como já faz há 30 anos. Recorda-se da primeira vez que lá aterrou - literalmente. "Aterrei num avião pequeno com o comandante Pinto Basto (o pai) e não morremos lá porque não era o nosso dia."Todos os anos há novidades pela aldeia: 2018 é o ano em que Carlos Gomes (proprietário da famosa mercearia Gomes que tem de tudo, de condimentos japoneses, a champanhe ou queijos regionais) abre o Gomes Casa de Vinhos & Petiscos com sabores e garrafeira à altura. Mas há mais: na Rua do Secador, por estes dias, ouve-se uma nova música que vem de um jardim, escondido por copas de árvores. O Jardin Minerva, acabado de inaugurar, tem mesas corridas de madeira e baloiços e foi criado pelos irmãos Pedro e Saidjah. "Queríamos um sítio onde se pudesse relaxar com as crianças", diz Pedro Caels.A dupla é belga mas já há 26 anos que vive em Portugal: vieram de Grândola, onde inicialmente pensaram erguer o negócio. Mas só na Comporta encontraram um lugar que lhes pareceu certo e a localização acumula mais uma vantagem: ter um público cada vez mais variado e alternativo. A este jardim tranquilo, trazem pão, banana bread e granola caseiros - e iguarias típicas como gaspacho alentejano e choco frito. Vão ter ainda veggie bowls - taças de frutas e vegetais - e opções vegetarianas para satisfazer todos. Prometem trazer produtos frescos e biológicos - e vão arrancar brevemente com um mercadinho para vender a granel.Na mesma rua está a Rice, loja de decoração que junta objectos tradicionais, típicos da região, com outros modernos. A loja de Marta Mantero está, aliás, na primeira vaga de novidades na Comporta. Estreou-se em 2012 no meio do arrozal (ao pé do Museu do Arroz) e já há três anos que está no coração da aldeia.Mas a relação que a empresária tem com a herdade não se conta pelos dedos - desde pequena que a designer de interiores lá passa férias: "Vinha com os meus pais antes do 25 de Abril e voltei assim que a herdade voltou para a família. Ficava em casa de amigos ou alugávamos casas muito básicas de agricultores, pescadores." Em Grândola, de onde é natural, não percebiam o fascínio: "Diziam que éramos malucos porque [a Comporta] era só mosquitos e não havia nada para fazer."Há cinco anos que tudo mudou, diz. Há mais confusão e mal-entendidos. "Já tive pessoas a perguntar: 'Onde posso ir comprar charutos, onde é o ginásio, onde é a boîte?' Alugam casas a achar que vão para um Saint-Tropez e chegam aqui e não há nada. Essas pessoas graças a Deus não voltam."Vítor Paiva era engenheiro de telecomunicações e vivia em Lisboa, por isso a Comporta, para ele, era um retiro de dias, sinónimo de férias. Pelo menos até ao momento em que começou a magicar negócios para ali poder assentar raízes. Foi em 2014 que largou as telecomunicações para apostar no sector do imobiliário de luxo: abriu um franchising da alemã Engel & Völkers mesmo no centro da aldeia. "Acharam estranho porque não conheciam a Comporta. Mas para quem conhece faz todo o sentido", diz.Apesar da instabilidade que a queda do grupo Espírito Santo trouxe, o negócio tem vindo a crescer: "A procura tem duplicado todos os anos nos últimos três", diz. Actualmente têm 180 imóveis, entre terrenos e moradias: lotes de terreno que vão dos 100 mil euros aos 5 milhões e moradias que começam nos 120 mil e podem chegar aos 2 milhões de euros. São alemães, suíços, belgas, franceses, espanhóis, americanos e ingleses que procuram a agência (90% do total são estrangeiros).O interesse imobiliário é cada vez mais óbvio - principalmente para quem trata dos licenciamentos e alvarás. "Todos os dias despacho construção de obras novas, nomeadamente de moradias na freguesia do Carvalhal", conta António Figueira Mendes, presidente da Câmara de Grândola. "Há cerca de três anos que tem vindo a aumentar sistematicamente. Mas há um ano é que o investimento se deu com maior peso", continua. Confessa alguma ansiedade na resolução dos projectos congelados: com a passagem do tempo, as infra-estruturas já construídas (hotel, campo de golfe) vão-se degradando, afectam o ambiente e "dão má imagem à região". Mas tem grandes expectativas: "No fundo, a Comporta criou uma marca internacional de peso. De Tróia a Melides temos um potencial turístico que vai alterar o concelho nos próximos anos."Um dos investimentos que se destaca é o La Réserve, no Carvalhal. Terá capacidade para 500 pessoas e é uma aposta de 30 milhões de euros do Grupo Terrésens, que se dedica a programas imobiliários em crescimento e "fortes na área de turismo nas vertentes montanha e mar", respondeu-nos, por email, Géraud Cornillon, CEO e fundador do grupo francês.O empreendimento só vai estar pronto em 2020, mas já tem 60% da oferta em reservas. O CEO lembra ainda que o La Réserve terá villas, moradias e apartamentos T1 e T2 que seguem os traços regionais: haverá muros brancos, tectos em colmo e as incontornáveis piscinas e churrasqueiras. "O desafio era desenvolver uma aldeia que se integrasse, que parecesse que já estava lá" diz João Resende, da Living Comporta que, junto com a Something Imaginary, é responsável pelo projecto de arquitectura. É pensado como um "refúgio sereno", diz Géraud Cornillon, por isso terá restaurante, spa, minimercado, campos de jogos e clube de crianças.A zona do Carvalhal promete tornar-se cada vez mais relevante. Outro projecto em andamento pertence a Miguel Câncio Martins, que assinou reconhecidos projectos dentro e fora do País e agora se aventura no primeiro hotel em nome próprio. Chamar-se-á Quinta da Comporta, terá 73 quartos (entre quartos de hotel, villas e townhouses) e abrirá até ao fim do ano. É um sonho antigo do arquitecto: começou a pensá-lo há 12 anos mas só agora surgiu o timing certo, com a imagem da Comporta consolidada - e a ajuda de um investidor estrangeiro. No novo empreendimento aproveitaram um armazém de arroz - onde ficarão os quartos - e barracões industriais, que darão lugar a um restaurante e um spa.A estas novidades junta-se mais um projecto da Vanguard Properties - a associada a Paula Amorim para a compra à herdade. É na Muda que já avançaram com o Muda Reserve, um projecto residencial com 50 quintas de 5 a 7 hectares, todas com espaço para agricultura biológica de 5 mil m2 cada. Trata-se de um investimento de 200 milhões de euros para um projecto que tem 350 hectares: tanto vendem lotes como casas de diferentes tipologias. E também querem vender um conceito: o de pequena villa. "Há campos de jogos, uma igreja e uma zona comercial, quiosques, bar, padaria. E não é um condomínio, é tudo de acesso público", lembra José Cardoso Botelho.É precisamente na Muda que fica um dos primeiros hotéis de luxo da região, o Sublime Comporta. "Nunca ambicionei ficar aqui sozinho, senão corria o risco de deixar de se tornar um destino, de ser só uma moda. Vejo a chegada da concorrência com bons olhos", garante Gonçalo Pessoa. O piloto de aviões divide o seu tempo entre os voos de longo curso e o hotel que abriu com a mulher em 2014. Patrícia Pessoa, assistente de bordo, deixou a profissão para se dedicar a tempo inteiro ao hotel de charme, que recebe gente de toda a parte - em especial franceses, norte-americanos e ingleses.Visitaram a Comporta pela primeira vez em 2001, lembra Gonçalo e a paixão foi tal que começaram a procurar um terreno. Encontraram o ideal: tinha 17 hectares mas só começaram a construir em 2011, quando perceberam que podiam ambicionar algo mais do que uma casa de férias. Criaram as estruturas em madeira, que se confundem com a paisagem e onde o típico se cruza com o requintado. "É importante construir este destino não descaracterizando o seu ADN", lembra. E isso quer dizer respeitar a traça arquitectónica e não só: "Aquilo que as pessoas procuram na Comporta é a autenticidade, o sítio onde podem tirar a máscara e aproveitar as coisas simples."A simplicidade está num dia de sol com um bom peixe grelhado, ou um carpaccio, ou uma burrata. O restaurante O Sal (Carvalhal), de menu variado e distinguido em 2015 como o melhor restaurante de praia do mundo (pelos leitores da revista Condé Nast), é um espelho do crescente interesse na Comporta. Desde 2015 que têm crescido cerca de 40%, todos os anos, e já tem várias novidades; a próxima estreia-se dentro de 15 dias: "Vamos ter o SalGo, um transporte que vai fazer o percurso do aeroporto de Lisboa para o restaurante", diz um dos sócios, Vasco Hipólito. Este ano também estão a fazer aluguer de casas típicas no centro do Carvalhal (Sal Houses) e para o ano esperam poder criar um mercado de produtos locais, numa antiga escola. Neste momento cerca de 60% dos clientes são estrangeiros, com franceses e espanhóis no topo da lista. Cada vez vêm passar mais caras conhecidas - algumas chegam de helicóptero. Em Maio foi Madonna que aqui aterrou, em família, para desfrutar da praia e de um almoço em frente ao mar.Henrique Afonso faz todos os dias 110 quilómetros (a partir de Odemira) para se juntar a Júlio (conhecido como Júlio das velharias) no Carvalhal. Henrique vende peças que ele imagina e desenha, feitas em madeira - mostra, orgulhoso, bancos cujos tampos são pedaços de troncos de árvores: "Crio coisas simples e bonitas, é o meu lema." Junta pedaços de árvore e ramos secos a metal e assim nascem as peças decorativas que atraem clientes estrangeiros. "Tenho franceses e belgas que chegam aqui, gostam, e levam 8 ou 10 bancos." Também lhe pedem peças especiais - como bilhas antigas de azeite -, para a decoração de casas particulares ou até para restaurantes e hotéis.Cecília Oliveira nasceu no Carvalhal mas vive na Comporta desde os 4 anos - é a mulher à frente de um dos restaurantes do centro, O Folha. Para ela, começa a chegar a altura "do terror", em que quase não dorme. "Julho e Agosto são muito cansativos, não conseguimos dar vazão", confessa. Queixa-se de já não ter tempo para conversar com os clientes, "para lhes dar uma palavra de atenção". Pelo seu restaurante já "viu passar muita gente das novelas e da televisão". Nos anos 50 não se cruzavam tantas pessoas nem tantas línguas diferentes. Na Comporta, as ruas apenas se enchiam nas épocas da sementeira ou da ceifa - era preciso ajuda para o trabalho nos arrozais e vinham trabalhadores do Norte e do Sul, até do Algarve. A recordação é de Jesuíno Coelho Rafael, natural de Odemira, mas que se fixou e constituiu família na Comporta: começou a trabalhar na oficina de mecânica da herdade em 1957 e lá ficou durante 40 anos. "Na altura quase se podiam contar pelas mãos as moradias que aqui havia. No Possanco e na Carrasqueira não havia casas, era só barracas", diz. Não havia sunsets nem cocktails - mas nas festas populares, de São João e São Romão, havia festa até de madrugada, recorda.No centro da aldeia era onde se armazenava o arroz, lembra. E também onde ficavam os dormitórios: era lá que as trabalhadoras dormiam nesses meses de Verão atarefados. "O semear e o mondar (tirar as ervas) e a ceifa era um trabalho feito pelas mulheres" lembra Christina Branco. A coordenadora do projecto cultural da Fundação da Herdade da Comporta é a responsável pela Casa da Cultura, um antigo espaço de armazenamento de arroz, que agora convida ao passeio.Aberto em 2012, já recebeu exposições de artistas locais, pequenos concertos e agora, anualmente, acolhe um mercado de Verão com marcas portuguesas. "Com a ajuda do Studio Astolfi [de Joana Astolfi, que colabora com a Hermès e não só] criámos um passadiço de madeira, com casinhas, inspirado no cais palafítico da Carrasqueira, que alugamos para lojas pop-up que vêm de todos os pontos do País." Já há seis anos que trocou Lisboa pela Comporta: trabalha no projecto que é cultural e educativo - a fundação promove actividades regulares com cerca de 150 crianças das escolas da Comporta e do Carvalhal.Nos anos 80 e 90 passou aqui férias: era uma miúda, mas sente a diferença no ambiente. Está optimista: "Acho que há lugar para tudo e para todos desde que se faça de forma sustentável, com respeito pelo ambiente e pela cultura local."Jason Martin faz uma pausa à explosão de cor (há tintas na tela, nas paredes e no chão) que cria num dos seus estúdios, a poucos metros do centro da aldeia. "Este é o último lugar do Oeste selvagem, é o último grande segredo", diz-nos. "Mas infelizmente foi descoberto." Lembra que não é contra os novos projectos - não tem medo de mudanças. "Até gosto da ideia de ir de bicicleta beber uma marguerita e comer uma club sandwich", diz.Foi há 10 anos que encontrou em Portugal o refúgio exótico que procurava. "Seria agradável ter uma casa em Itália ou no Sul de França, mas para um artista isso é um cliché." A Comporta resolveu-lhe o dilema. Além da simpatia das pessoas, gosta dos cenários que o inspiram. Como o pôr-do-sol: "É uma paisagem única, podias estar na pré-história. Podias ter ali uns brontossauros a saltar das copas das árvores. Há muita cor, textura. Desperta a imaginação." Tem casa em Melides, onde também planeia construir um estúdio maior, desenhado por Eduardo Souto de Moura. A sua propriedade é ampla, tem decks e lagoas - para ele, a comunhão com a natureza é fundamental.Recosta-se no sofá respingado de tinta. Jason Martin acaba de chegar de um percurso longo - de Singapura foi para o Japão e depois seguiu até Londres, até chegar ao Alentejo, onde agora passa longas temporadas. Traz os filhos, de 11 e 16 anos. "Eles adoram", adianta - afinal aqui não há confusão de sirenes nem de autocarros. Mantém a casa em Londres, onde vai passando semanas, em trabalho. "De forma a desfrutar seja o que for tem de haver uma ausência. É muito Fernando Pessoa, não é?"O artista é só uma das muitas caras conhecidas que têm escolhido a Comporta para viver ou passear. A lista é muito extensa: vai de Gwyneth Paltrow ao casal Sarkozy, passando pela Rainha da Jordânia até Cristiano Ronaldo. Tanto Carolina do Mónaco como os filhos passaram por aqui (faziam férias na quinta da madrinha de Charlotte, Albina du Boisrouvray), a família real espanhola também (o Rei Juan Carlos era amigo dos Espírito Santo). À realeza juntam-se nomes sonantes da música, da moda e do cinema: Christian Louboutin, que se inspira nas praias para criar as suas colecções de sapatos; Madonna, que por aqui passeia a cavalo; ou Harrison Ford, que aprecia um bom peixe grelhado. Há ainda Patrick Perrin, um famoso negociador de arte francês, que comprou uma quinta para fazer férias em família: gosta de beber sumo de laranja no Carvalhal, passear de bicicleta na floresta e comprar peixe na Carrasqueira - como detalhou à Architectural Digest, revista de arquitectura norte-americana.Jacques Granges, designer de interiores francês, Anselm Kiefer, pintor e escultor alemão e ainda Philippe Starck, o premiado designer francês, escolheram a Comporta para passar vários meses do ano. Procuram a calma, a inspiração, o anonimato.O contacto com a natureza e a simplicidade do ambiente são vistos como privilégios para a maioria - mas também cresce o número de pessoas que seguem as modas e querem é "encontrar os famosos nos restaurantes", alerta Marta Mantero. Por isso é que o panorama pode já estar a mudar. Um sinal: "O Philipe Starck fez aqui uma casa, mas agora está a construir outra na serra, mais para ao pé de Grândola - essas pessoas estão a sair." Afinal, a Comporta pode estar "a tornar-se muito social." Já não há muitas casas disponíveis que sejam tão isoladas quanto perto do mar, por isso o movimento parece estar a fazer-se para sul, no sentido de Melides - é lá que o arquitecto e designer belga Vincent Van Duysen tem casa.Para já, apesar da onda de jet set, das lojas, dos restaurantes, a Comporta mantém a sua identidade: tranquila, recatada. Marta Mantero recorda, entre risos, uma amiga que fugiu da Comporta na época em que lá passava férias, em adolescente. "Ela nunca tinha cá vindo, costumava ir para o Algarve. Então veio cheia de toilettes e saltos altos: ao terceiro dia chorava porque não tinha onde mostrar nada, porque não podia usar os saltos, já que andávamos na areia." A amiga fugiu da desilusão da Comporta - hoje riem-se do episódio. "Agora ela vem sempre passar cá férias."