impeça a repetição do "julgamento popular" de que foi alvo e garante que já pagou, quase só em juros, cerca de 231 milhões de euros à banca a "troco de nada", rejeitando a ideia de ter ficado "com muitos milhões" dos portugueses.

não diminuiu o "amor por Portugal".





"Nem eu, nem nenhuma entidade entidade ligada a mim, alguma vez tivemos ao nosso dispor [...] dinheiro que tenha sido emprestado pela CGD [Caixa Geral de Depósitos], ou por outros bancos", assegurou o empresário na carta destinada ao presidente da Assembleia da República.Joe Berardo indica que todo o dinheiro foi perdido "por ter sido imediatamente usado na aquisição de ações" e acrescentou que, quase só em juros, já pagou quase 231 milhões de euros à banca. "E como se não bastasse o ataque ao meu património, tenho agora que defender-me do ataque ao meu bom nome", vincou numa carta com cinco páginas, em que considera que foram violados os seus direitos fundamentais na audição na comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD) em 10 de maio.O empresário inicia o documento de cinco páginas recordando que emigrou para a África do Sul com 17 anos, voltando a Portugal depois do 25 de abril de 1974, e que, "apesar de pouco dever ao Estado Novo", talBerardo fala que cumpriu o seu dever ao ser ouvido na segunda comissão parlamentar à CGD e que pediu que a mesma não fosse transmitida. A audição viria a ser transmitida no canal Parlamento e, consequentemente, nos restantes canais televisivos.

"É caso para dizer que a Casa do Povo fechou a porta à violação dos meus direitos fundamentais mas logo abriu a janela a essa mesma violação", escreve o empresário, considerando que foi "sujeito a interrogatório de mais de 5 horas, sem direito a contraditório.

Berardo reconhece que teve "alguns momentos infelizes" durante a audição face ao "tom provocatório" que deputados colocaram perguntas e que, por isso, provocou "indignação de muitos políticos e de ‘opinion makers’".

"Pensava eu que as Comissões Parlamentares serviam para julgar atos e responsabilidades políticas, não para julgar causas privadas."

Por isso, Berardo pede a Ferro Rodirgues que "não permita que de futuro algum outro cidadão da República Portuguesa seja sujeito" ao mesmo que o empresário foi durante a sua audição no parlamento.

O empresário refere ainda que cidadãos "não podem ser julgados em comissões" parlamentares e que, "para isso, devem existir os tribunais", sublinhando uma ideia geral ao longo de toda a carta: "Eu Defendo-me".

Berardo pede ainda não o transformem "em agente político, nem gestor público" e que por isso não aceita que a mesma comissão que o ouviu "faça julgamentos políticos" ou pressione para revelar factos "que não estejam relacionados com atos dos gestores da Caixa Geral de Depósitos".

