A penhora acontece cerca de dois meses após a ação executiva da Caixa Geral de Depósitos (CGD), do BCP e do Novo Banco sobre 100% dos títulos de participação dados como garantia dos créditos. Joe Berardo pediu ao tribunal um prazo adicional de 30 dias para contestar a penhora, prazo que termina a 23 de setembro.Foi ainda requerido à Associação e aos bancos o inventário das obras, para que seja possível determinar os montantes que estão neste momento garantidos para pagar as dívidas do empresário.