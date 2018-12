Para o dia 21 de Dezembro, está marcada uma manifestação em Portugal dos "coletes amarelos", o protesto que nasceu em França. Está a ser organizada através do Facebook e Whatsapp, e tem hora marcada: 7 da manhã. Entre os locais que os manifestantes prometem afectar, encontra-se a Ponte 25 de Abril: querem trancar as portagens.

"Aquilo que confio é que a boa tradição portuguesa se mantenha, liberdade de manifestação e respeito por aquilo que é a afirmação dos princípios fundamentais do Estado de direito", adiantou o ministro.Nesse sentido, disse esperar que sejam respeitadas as regras sobre o direito de manifestação, acrescentando que as forças de segurança irão definir as medidas de segurança de acordo com a "dimensão previsível e a natureza do fenómeno".Questionado sobre se receia que venha a acontecer o mesmo que em França, com o fenómeno dos coletes amarelos, o ministro respondeu que "Portugal é um país seguro, que respeita o direito de manifestação".Entretanto, a PSP já anunciou que está a preparar um "dispositivo adequado" para as manifestações de sexta-feira e aproveitou para apelar ao respeito pela lei.Os protestos marcados para sexta-feira em várias cidades do país por grupos de cidadãos são inspirados no movimento "coletes amarelos" em França, que há vários dias se manifestam contra o elevado custo de vida e para exigir a diminuição dos impostos e do preço da gasolina, e que já originaram violentos confrontos entre manifestantes e polícia.As manifestações de sexta-feira estão a ser organizadas através das redes sociais, nomeadamente páginas no Facebook.