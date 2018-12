A empresa garante que o código de ética que impede os seus funcionários de denunciarem problemas foi "objecto de divulgação aos trabalhadores da empresa".

A CP - Comboios de Portugal impôs aos seus trabalhadores um código de ética que os impede de denunciar problemas nas infra-estruturas utilizadas pela empresa, noticiou o Jornal de Notícias esta terça-feira. Contudo, em comunicado, a CP diz que o documento foi "objecto de divulgação aos trabalhadores da empresa" e que, por isso, "não existe qualquer fundamento para as afirmações do Jornal de Notícias".



"Em 6 de dezembro de 2018, o Código de Ética da CP foi revisto com o objetivo de dar cumprimento à legislação em vigor sobre Proteção de Dados Pessoais (RGPD). A alteração consistiu na introdução de 2 alíneas referenciando que a Empresa se compromete a cumprir a referida legislação e que os colaboradores devem atuar da mesma forma. As alterações a este documento são sempre objeto de divulgação aos trabalhadores da Empresa, o que se verificou, também desta vez, no dia 12 de dezembro", explicou a empresa ferroviária.



"Assim sendo, resulta claro que não existe qualquer fundamento para as afirmações do Jornal de Notícias, quando refere que esta divulgação está relacionada com qualquer imposição de silêncio aos trabalhadores da CP", concluiu.



Recorde-se que, de acordo com o Jornal de Notícias, a "lei de rolha" foi imposta no mesmo dia em que foi exonerado um diretor de material circulante que criticou o adiamento das revisões regulares de vários comboios, alegando que isso poderia colocar em risco a segurança dos passageiros. No entanto, a empresa garantiu que o despedimento não esteve relacionado com as críticas. À SÁBADO, a empresa portuguesa de transporte ferroviário indica que o despedimento de José Pontes Correia justifica-se com a "não verificação de condições objectivas para o exercício da função".



Foram denunciados diversos problemas com os serviços da empresa pública no último ano. Atrasos sucessivos, avarias das locomotivas e carruagens, frotas desactualizadas e paradas à espera de peças para remendo, foram algumas das denúncias, quer por parte dos trabalhadores da empresa, como por parte dos utentes.