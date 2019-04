Depois de saberem da polémica que se estava a gerar em torno da ideia do carro alegórico a apresentar este ano, os Novos Fitados de História 2018/2019 escreveram um comunicado nas redes sociais em que justificam o porquê das escolhas feitas.Na publicação via Facebook, que já conta com mais de 50 partilhas, os estudantes explicam que o "carro não é apenas constituído pelo seu nome. É constituído por estudantes de história, conscientes dos acontecimentos da história europeia do século XX. Assim como da própria estrutura do carro, que após ser pública, temos a certeza que irá descansar as mentes mais fervorosas".Os estudantes universitários realçam não ter "como objetivo enaltecer aquilo que foi o holocausto, muito menos denegrir, difamar, caluniar ou desmentir o sucedido". "Apenas criámos o termo 'Alcoholocausto' para resumir o que nós, estudantes conscientes de história, consideramos que o Ensino Superior em Coimbra, atualmente, é. É um CAOS. Tanto na faculdade, como na realização do carro".A ideia para o carro alegórico deste ano passa por, segundo os alunos, "criticar e apontar o dedo às principais falhas" que os estudantes dizem existir "tanto na realização do curso, como no quotidiano".

Os alunos explicam ainda que juntar a palavra "àlcool" à palavra "Holocausto" tem como objetivo fazer referência à facilidade do acesso ao álcool no dia do cortejo académico.



"O objetivo deste comunicado é, também, que a nossa faculdade não faça o que os futricas fizeram: apontar o dedo com críticas negativas e desconstrutivas. Queremos elucidar toda a comunidade estudantil do nosso propósito, assim como das nossas intenções", explicam os jovens.



Os alunos de História pretendem ainda que continuem a existir na comunidade académica "verdadeiras críticas e sátiras, de modo a o Ensino Superior se torne mais democrático, mais justo e mais próximo da necessidade do Estudante".