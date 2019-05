Um jovem de 21 anos acusa a PSP de o ter agredido violentamente na noite da Queima das Fitas do Porto e de lhe ter partido uma perna. O incidente terá ocorrido na madrugada de quinta-feira, à saída do Queimódromo, escreve o Jornal de Notícias.

A PSP disse ao jornal que o português caiu.

O jovem, chamado Ruben, ficou com fraturas na tíbia e perónio, e será sujeito a reconstrução dos ossos partidos. Também ficou com lacerações no rosto. Está internado no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

"Nunca constituiria perigo para qualquer um deles. Além de magrinho, sou pacifico", diz o queixoso, revelando que irá proceder criminalmente contra os dois agentes policiais que o agrediram.

Em resposta, o Comando Metropolitano do Porto explica que foram enviados dois agentes para pôr fim a desacatos na tenda eletrónica do evento e que conduziram o homem para o exterior do recinto. A PSP conta que o jovem não gostou da ação policial e começou "a injuriar e ameaçar os agentes policiais", caindo depois no exterior do local "que levou a que o mesmo carecesse de receber tratamento hospitalar".