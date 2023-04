Saída de Carlos Pereira da comissão da TAP? Costa "só deseja que comissão faça o seu trabalho"

O primeiro-ministro recusou comentar se o Partido Socialista (PS) ficou fragilizado com a saída do deputado Carlos Pereira da comissão de inquérito à TAP, afirmando apenas que o seu único desejo "é que esta faça o seu trabalho".





Carlos Pereira anunciou que vai deixar todas as suas funções como coordenador dos deputados do PS na comissão de inquérito à TAP após ter sido noticiado que lhe foi perdoada uma dívida pela Caixa Geral Depósitos (CGD). A polémica hoje divulgada, que se segue à divulgação de que esteve presente numa reunião entre a CEO da companhia aérea e membros do Governo na véspera de uma audição parlamentar a Christine Ourmières-Widener, terá levado à decisão, que justificou com a necessidade de "proteger os resultados a apurar na Comissão de Inquérito e salvaguardar os superiores interesses do Partido Socialista".



Ourmières-Widener, demitida há mais de um mês na sequência da polémica indemnização a Alexandra Reis

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"O que é importante para o país é que as instituições vão funcionando com toda a estabilidade. A Assembleia da República tem como função fiscalizar a ação do governo e, portanto, se há uma comissão de inquérito é importante que ela desenvolva a sua atividade e que aguardemos pelas conclusões porque é assim que uma democracia madura funciona. Aquilo que desejo é que esta comissão parlamentar, como qualquer outra, apure toda a verdade e que se tirem as consequências que houver a retirar", afirmou aos jornalistas, à margem da assinatura de um protocolo com a fundação Repsol.Questionado sobre se tinha conhecimento sobre o encontro entre a CEO da TAP e membros do governo , António Costa reforçou que não e sublinhou que "o governo não deve interferir no dia a dia das empresas"."As empresas públicas são tituladas pelo Estado mas têm de ter uma gestão empresarial, ao Estado compete fixar as orientações estratégicas, aprovas planos de atividade, avaliar execução e depoistar confianaça nas adminstrações", afirmou, dando como exemplo positivo a relação entre Governo e CGD. "O relacionamento que o Estado tem é exemplar", disse.Luís Rodrigues assume os comandos da companhia aérea esta sexta-feira, sucedendo a ChristineAgora, considera o primeiro-ministro, o importante é "dar confiança e serenidade à nova administração para que cumpra a sua função".O líder do Executivo afirma que o importante é "lançar tão breve quanto possivel o processo de reprivatização de forma a que seja ultrapassada esta dramática crise que a empresa enfrentou, fruto da pandemia"."O Conselho de Ministros irá aprovar muito brevemente a resolução que desencadeia o processo de avaliação na sequência do qual, nos termos da lei das privatizações, será aprovado o decreto-lei que define os termos concretos da privatização. Tudo isso ocorrerá muito brevemente. Se estará concluido até ao final do ano? Não posso garantir, mas garanto que não será a pressa a prejudicar os interesses estratégicos do país, nem a proteção do melhor interesse dos contribuintes", conclui.