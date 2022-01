António Costa atira a matar ao PSD

Líder do PS muda o alvo das críticas: PCP e BE deixam de ser o bombo da festa. Socialista aponta as armas a Rui Rio a um programa que já classificou como "perigoso".

À medida que as sondagens aproximam PSD de PS, António Costa afina o discurso. No terreno, as arruadas têm sido animadas. Mas o importante é que a mensagem passe para o País todo e, sobretudo, para os que não andam já de bandeiras nas mãos nas ruas. Para esses, que podem oscilar entre PS e PSD, Costa quer demonstrar os perigos do programa de Rui Rio para o País. O assacar de culpas à esquerda pela crise política perde gás, entra em força o ataque a Rio.

Rui Rio até pode ser um parceiro para uma governação à Guterres depois das eleições de domingo, se a maioria absoluta for (como parece ser) uma miragem impossível de alcançar. Mas, por agora, é hora de conquistar votos ao PSD. E a estratégia passa por mostrar os riscos de pôr no poder um PSD que "é contra a subida do salário mínimo", que "é contra os aumentos extraordinários das pensões e não assume nenhum compromisso sobre o futuro das pensões" e que "não quer o SNS tendencialmente gratuito".

Tal como no debate com Rui Rio, António Costa tem como principal arma o que considera serem as fragilidades do programa do PSD. Por isso, recupera as críticas que Rio fez à subida do salário mínimo nacional (que agora Costa já admite poder chegar aos 900 euros no final da próxima legislatura) ou uma proposta – que os sociais-democratas admitem deixar cair – de rever a Constituição para alterar o ponto que consagra o Serviço Nacional de Saúde "universal e tendencialmente gratuito" e substituí-lo por uma formulação que garanta que ninguém deixe de ter cuidados de saúde por motivos económicos.