Quem são e quanto ganham os boys do PS que controlam 100 empresas

Este é o raio-X sobre um setor que concentra 20% dos funcionários públicos, recebe muitos milhões que alimentam empresas falidas com administradores bem pagos e é gerido quase sempre por gente dos partidos, com os boys do PS a dominarem cerca de 100 empresas.

Quando se descobriu que uma secretária de Estado tinha estado pouco tempo antes em duas empresas públicas (a TAP e a NAV) e que numa delas tinha recebido 500 mil euros de indemnização, acendeu-se uma luz sobre o vasto e sombrio setor empresarial do Estado.





Do caso Alexandra Reis nasceu a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, que deixou o Governo socialista à beira do colapso pelo que já se soube sobre a forma como as empresas públicas são (mal) geridas por políticos.Enquanto o holofote está aceso sobre a companhia TAP, há centenas de empresas públicas que continuam às escuras.Não chega ter currículo e estudos para se sentar numa das 472 empresas do Estado (contas de 2021 da Pordata): muitas vezes bastam as ligações certas.Recorde-se que o número de empresas do Estado tem vindo a cair ao longo da última década, sobretudo desde os tempos da troika e do governo de Pedro Passos Coelho, que eliminou 153 empresas públicas em quatro anos (2011-2015). António Costa eliminou 111 em seis anos (2016-2021).Os problemas, ainda assim, não diminuíram.