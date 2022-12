Jornalistas e boys dos partidos já avençados na Jornada Mundial da Juventude

Gonçalo Salgueiro e Tiago Abreu são os primeiros nomes a aparecer no Portal Base com avenças relacionadas com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que de 1 a 6 de agosto de 2023 vai decorrer em Lisboa e Loures e que contará com a presença do Papa. Os dois têm ligações partidárias às duas câmaras que organizam o evento. Um, do CDS-PP, foi contratado pela câmara de Lisboa, que é liderada por uma coligação de direita. O outro, do PS, assinou por Loures, gerida pelos socialistas.