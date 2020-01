Câmara de Lisboa quer reposição da estátua original de D. Sebastião na estação do Rossio

Câmara de Lisboa aprovou esta quarta-feira, por unanimidade, uma moção para a reposição da estátua original de D. Sebastião, que fazia parte da ornamentação da fachada da estação ferroviária do Rossio, "com a maior brevidade possível".

A estátua do rei foi danificada em maio de 2016, quando um turista tentou fotografar-se junto dela, e esta, com cerca de 130 anos, cedeu e partiu-se.

No documento, apreciado em reunião pública do executivo, a decorrer nos Paços do Concelho, é solicitado à Infraestruturas de Portugal (IP) "a prestação de informação sobre os procedimentos e diligências em curso relativos ao restauro da estátua de D. Sebastião".

A moção, que partiu da vereação do CDS-PP, pede também à IP a reposição da estátua "com a maior brevidade possível".

Apesar da versão inicial do documento sugerir a colocação de uma réplica da estátua na estação do Rossio e a musealização da versão original, o presidente da Câmara de Lisboa pediu a retirada desse ponto.

"As estátuas são para estar no espaço público", defendeu Fernando Medina (PS), considerando que a câmara deve pedir à IP a reposição da estátua original "e não de uma réplica".

Pouco antes da votação desta moção, a IP enviou um comunicado à Lusa, no qual esclarece que a estátua vai ser restaurada e "colocada para exposição em local seguro para que não seja alvo de outros atos de vandalismo", descartando assim que regresse à estação do Rossio.

Na madrugada de quarta-feira, um grupo de cidadãos realizou uma ação, em frente à estação ferroviária do Rossio, exigindo a "reposição" da estátua.

Uma petição 'online', que conta com 517 assinaturas, exige à IP que "na fachada da estação de comboios do Rossio recentemente restaurada seja reposta uma réplica da estátua de D. Sebastião e que se musealizem os restos da estátua partida, cuja recuperação não permite (segundo a própria empresa) remontar a estátua de novo na fachada".

Inaugurada em 11 de junho de 1890, a estação do Rossio foi classificada pelo Instituto Português do Património Arquitetónico como imóvel de interesse público, em 1971.