A presidente da Câmara Municipal de Almaraz (Extremadura espanhola), onde se encontra uma central nuclear com o mesmo nome, manifestou hoje a sua preocupação com as consequências sociais de um eventual encerramento dessa unidade.Sabina Hernández solicitou em carta enviada ao ministério para a Transição Ecológica, em Madrid, e às autoridades regionais da Extremadura espanhola "um plano alternativo" para minorar as consequências do previsível encerramento da central nuclear.A presidente da autarquia estima que os empregos directos na central de Almaraz são mais de 800 pessoas, com 24 milhões de euros em salários, e os indirectos cerca de 2.900, havendo ainda uma situação de emprego sazonal, em cada fase de recarga, todos os 18 meses, com mais de mil trabalhadores contratados, o que representa mais de cinco milhões de euros em salários.A Ministra da Transição Ecológica, Teresa Ribera, reiterou a 11 de Junho último, numa intervenção na comissão parlamentar sobre a Transição Ecológica, em Madrid, a vontade do Governo socialista, que tinha tomado posse poucos dias antes, de encerrar as centrais nucleares espanholas no final da sua vida útil.Ribera sublinhou que o executivo espanhol liderado por Pedro Sánchez mantinha a orientação de cumprir com o que estava estabelecido no programa do PSOE (socialistas), de tomar como referência os 40 anos de vida útil desde o início da exploração comercial de uma central nuclear.Almaraz tem dois reactores nucleares, tendo o primeiro entrado em funcionamento a 1 de Maio de 1981 e o segundo a 8 de Outubro de 1983.A actual licença de exploração da central eléctrica, que se situa a cerca de 100km de Portugal, numa das margens do rio Tejo, é válida até 8 de Junho de 2020.Diversos grupos de defesa do ambiente em Portugal e Espanha têm contestado a continuação do período de vida da central para além do termo da autorização em vigor.O Governo português tem manifestado o seu desagrado com a produção de electricidade através da energia nuclear, mas Lisboa defende que Madrid é soberana para decidir a forma de produzir energia eléctrica no seu país.