Paulo Cafôfo não hesita em afirmar que "o PS tem muitas possibilidades de ganhar na Madeira". O "desgaste de Miguel Albuquerque", a força que conquistou como presidente da Câmara do Funchal e o factor António Costa fazem parte da explicação para esta convicção. Mas Cafôfo diz que vai apostar numa "política propositiva e pela positiva" para chegar aonde nunca antes um socialista chegou: ao poder na Madeira.

"Este próximo ano vai ser politicamente muito interessante", diz à SÁBADO Paulo Cafôfo, que nunca usa a expressão fim de regime, mas que compara o que aí vem com "o período de transição do antigo regime para a democracia" naquele arquipélago.

As eleições ainda não têm data marcada, mas devem ser em Outubro de 2019, mesmo em cima das legislativas. Marcelo Rebelo de Sousa terá a última palavra, mas há dois cenários em cima da mesa: ou de serem no mesmo dia ou 15 dias depois das legislativas.

Em qualquer dos casos, Paulo Cafôfo não esconde que a proximidade de regionais e legislativas lhe pode ser favorável. "Se vier daqui uma onda, isso é bom". O que pode acontecer é o PSD tentar antecipar datas, com Miguel Albuquerque a pedir a demissão.

António Costa pode ser um trunfo. E a recente visita do primeiro-ministro à região autónoma mostra isso. O anúncio do lançamento do concurso para a construção do Hospital do Funchal e as alterações ao regime da dívida da Madeira que vão fazer o arquipélago passar a pagar juros – mais baixos – ao nível dos da República são peças importantes no discurso socialista.

Mas Cafôfo não quer dar a ideia de que irá a reboque de Costa. "O tempo do colonialismo já acabou. Não temos aquele discurso contra o Continente. Mas somos uma região com autonomia consagrada na Constituição, sem cair em discursos independentistas em que os madeirenses não se revêem".

Paulo Cafôfo foi pioneiro na criação de uma "geringonça madeirense" para ganhar a Câmara do Funchal e conquistou novamente a capital madeirense em Outubro com uma maioria absoluta – depois de se apresentar coligado com o BE, o Juntos pelo Povo e o Cidadãos. Mas continua a ser independente.

"Podemos ser felizes em união de facto", diz, entre risos, explicando que a relação com o PS já tem sete anos e começou com a sua participação num laboratório de ideias.

Sem cartão partidário, assume entender a importância de "envolver e acarinhar os militantes" do PS e defende que "começa a não ter o mesmo peso ter o ‘cartão laranja’ [na Madeira]".

Cafôfo como candidato a presidente do Governo Regional da Madeira fazia parte do programa de Emanuel Câmara na corrida pela liderança do PS Madeira contra Carlos Pereira. A disputa foi intensa, mas Paulo Cafôfo desvaloriza as sequelas internas e garante que há no partido um entusiasmo que há muito não se via.

Sobre os episódios negros que teve de enfrentar como autarca, com os incêndios e a queda de uma árvore no Funchal que fez 13 mortos e 49 feridos, Paulo Cafôfo não esconde que foram momentos difíceis.

Foi constituído arguido no caso da queda da árvore, mas diz que o aconteceu está no domínio da "imprevisibilidade". "A árvore não estava sinalizada, não havia nada que pudesse fazer prever aquilo", comenta, assumindo que "foi um momento muito difícil e infelizmente não podemos garantir que não se volta a repetir, mas tudo faremos para que isso não aconteça".