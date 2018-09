O nome é ambicioso: Dubai na Madeira. O megaempreendimento prevê a construção de um hotel de cinco estrelas e apartamentos de várias tipologias, assim como zonas verdes, naquela que é a última zona de expansão urbana do Funchal, no leste da cidade. Problema: o projecto foi aprovado pela autarquia do Funchal, mas sem exigência de estudo de impacto ambiental. E o caso começou a ganhar contornos de polémica: Os Verdes vão recorrer ao Provedor de Justiça, precisamente por constatarem que nenhuma entidade independente foi consultada em matéria ambiental, tendo além disso sido feitas alterações significativas ao que estava previsto no Plano de Urbanismo do Amparo (PUA), que abrange aquela zona. As mudanças implicam maior densidade populacional e maior altura dos edifícios: nada estava previsto com a dimensão do Dubai na Madeira.

Também o PSD, que na autarquia votou favoravelmente o empreendimento, fez a exigência de avaliação ambiental. Na reunião que aprovou o Dubai na Madeira, o vereador Elias Gouveia votou a favor, mas pediu o estudo de impacto ambiental. E explica à SÁBADO: "Quando o PUA foi feito, pela anterior gestão, foi feita uma avaliação de impacto ambiental. Se as premissas são alteradas, como estão a ser, então, tem de se fazer uma nova avaliação, e chamei a atenção para isso." Mais: "Uma vez que a autarquia tem técnicos competentes para o efeito, porque é que não foram sequer consultados?"

A SÁBADO conta-lhe na edição Nº748 os detalhes desta polémica.

Capa n.º 748