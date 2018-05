Costa ainda não se reformou mas já estende a passadeira

Temos que provar que somos capazes, seremos capazes, de fazer uma excelente governação na Região Autónoma da Madeira", disse.

Trinta cadeiras foram ocupadas em menos de um minuto por um igual número de jovens socialistas. Quando António Costa chegou ao púlpito, o cenário estava montado. E não foi naturalmente por acaso: o secretário-geral socialista e Primeiro-ministro dirigiu uma parte muito substancial dos seus 45 minutos aos jovens. "Estamos focados no futuro".Não é que, explicou no púlpito do 22.º congresso do Partido Socialista (PS) na Batalha, "já tenha metido os papéis para a reforma". Mas "podemos olhar para o nosso futuro com tranquilidade, porque vemos no futuro a aproximar-se uma geração com enorme preparação profissional e política para poderem seguir com a bandeira PS em punho e levarem-na para a frente. Isso é para nós um grande motivo de orgulho e satisfação."O congresso aplaudiu de pé.A moção "Geração 2030" já enunciara a pretensão de António Costa de colocar o futuro no centro do debate durante o congresso. E esse foi o tema forte do seu discurso. Naturalmente piscando o olho à geração que se lhe segue e onde está Ana Catarina Mendes (cuja reeleição como secretária-geral adjunta proporá para "compatibilizar a acção que temos na governação das freguesias, municípios, Estado e Regiões Autónomas com a vitalidade e autonomia do Partido Socialista"). Mas também estão Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva (que coordenou a moção), Duarte Cordeiro (que saudou por ter dirigido a sua campanha interna).Mas não foi só do partido que o secretário-geral socialista falou. Vestindo a farda de Primeiro-ministro, dedicou, aliás, muito mais tempo a definir a acção governativa para a nova geração, "a melhor que o país já produziu e que é a chave do [seu] sucesso".A principal medida anunciada, e que foi aplaudida em pé pelo congresso, foi a de que "uma das principais prioridades do próximo Orçamento do Estado" será a adopção de um programa que fomente o regresso dos jovens "que partiram sem vontade de partir".Falou da "paixão" do PS, a educação: com um currículo mais flexível à abertura de novas turmas de ensino profissional (no próximo ano, anunciou, 40% dos estudantes do 10.º ano terão acesso a esta via de ensino); do aumento do número de alunos no ensino superior (de 58 mil em 2014 para 80 mil), ao maior investimento em pós-graduações e bolsas de doutoramento e projectos de investigação. "É necessário continuar a investir em mais e melhor conhecimento."Depois, virou o discurso para a necessidade de fixar a nova geração, garantindo-lhes acesso à habitação (com a nova lei de bases), criação de mais e "melhor emprego", aumento do salário mínimo (garantiu os 600 euros já no no próximo ano).O congresso ia aplaudindo as medidas anunciadas. E animou-se com a perspectiva de vitória nas regionais na Madeira, em 2019. "Pelas 14h45 de domingo, 27 de Maio, Costa despediu-se com as habituais saudações e vivas ao partido, abandonou o púlpito e recuou até à multidão de jotas. Colocou-se entre dois rapazes, estendeu os braços por cima dos seus ombros. Este não foi o congresso de passagem de testemunho, mas o líder já abriu as portas a isso.