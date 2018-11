"Em data que não tem presente": "data que não sabe precisar"; "data que não recorda; "por deliberação de data que não recorda": começa assim o depoimento de Paulo Cafôfo no Departamento de Investigação Criminal do Funchal, ouvido como arguido no inquérito à queda da árvore na freguesia do Monte, a 15 de Agosto de 2017, em que morreram 13 pessoas. Mas o início nem é o mais estranho: é admissível que pudesse não ter datas presentes, de forma precisa ou aproximada. No entanto, este início deu o mote para todo o interrogatório, ao longo do qual Paulo Cafôfo manifestou desconhecer praticamente tudo sobre a sua própria autarquia, equipa, acções, e até sobre decisões que supostamente teria acompanhado. Cafôfo não foi pronunciado pelo Ministério Público, mas a SÁBADO teve acesso ao seu depoimento, em que a estratégia do autarca parece ter sido, do princípio ao fim, a de expressar total ignorância das questões do município.

Por exemplo, Cafôfo tinha ele próprio, como presidente, competências delegadas da autarquia, mas não sabia quais: "Relativamente às delegações e subdelegações de competências referidas supra, não sabe concretizá-las." Remeteu para a documentação. Também não sabia quando tinha designado Idalina Perestrelo vereadora a tempo inteiro, nem sabia, por sua vez, que delegações de competências teria a vereadora Idalina feito, e em quem, "ou se tal sucedeu efectivamente".

Pode parecer estranho que um presidente de câmara desconheça quem na sua equipa tem que funções (ou até as suas próprias), mas Cafôfo continuou no desconhecimento no que toca à composição da própria equipa. No organograma da autarquia do Funchal surgem apenas 14 departamento e divisões (incluindo até os bombeiros municipais), mas Cafôfo revelou no interrogatório não saber quem chefia o quê. Para o presidente da autarquia, a Divisão de Remoção de Resíduos é "chefiada por indivíduo que não tem presente", a Divisão de Limpeza Urbana é "chefiada por pessoa que não sabe precisar" e a Divisão de Conservação da Natureza e Recursos Naturais é "chefiada por pessoa cuja identidade não é capaz de recordar".

Também não sabia se o município a que preside "elaborou e cumpriu planos de intervenção", porque trata-se "de matéria muito específica, da competência dos serviços". Questionado sobre o Parque Municipal do Monte, informou mesmo que "desconhece a designação Parque Municipal do Monte, pelo que desconhece a que área verde aquela se refere". Também não sabe se o Parque Leite Monteiro é propriedade da câmara, apenas "julga" que sim e "tem a percepção", "mas não tem a certeza disso".

Sobre as árvores no Largo da Fonte, "desconhece se tais árvores são centenárias" e também desconhecia se a manutenção do espaço "inclui ou não cuidados com as árvores que ali estão implantadas", até porque "não sabe que trabalhos são ali efectuados". Naturalmente "desconhece em que circunstâncias e moldes o município do Funchal iniciou a manutenção daquele espaço". E, pelo que se, percebe do texto que transcreve o depoimento, consultado pela SÁBADO, quer sobre esta quer sobre outras questões, o autarca também não procurou informar-se antes de depor como arguido no MP do Funchal. Cafôfo também não sabia se por acaso tinha sido pedida alguma colaboração ao Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza ou à Direcção Regional de Florestas para ajuda na monitorização de árvores, e muito menos se a sua própria câmara tinha colocado no talude do Monte bancos de jardim ou postes de iluminação. Cafôfo desconhecia estes detalhes, como desconhecia questões bem mais abrangentes: não sabia, por exemplo, se a manutenção dos espaços públicos em segurança competia à vereadora com o pelouro do Ambiente ou também ao vereador com o pelouro da Protecção Civil.

Confrontado com informação, no site da câmara, sobre o parque Municipal do Monte, que incluía a área onde ocorreu o desastre, "nada sabe esclarecer sobre esta matéria".

Também não sabia se tinha havido alguma alteração à propriedade do terreno entre 2007 e 2017: "desconhece". Desconhecia "qualquer detalhe" sobre o escoramento da árvore que veio a cair, e sobre se a mesma estava "sinalizada" pela autarquia, apesar de ter dito publicamente que não – explicou que apenas seguiu o que lhe foi dito pelos serviços.

Mesmo sobre os acontecimentos posteriores à queda da árvore, e numa altura em que estava em causa o papel da autarquia no acidente, Cafôfo não revelou ter tido qualquer preocupação de acompanhamento. Houve uma peritagem às àrvores que permaneciam no local, contratada directamente pelo município, mas Cafôfo não sabia ("desconhece") se a autarquia tinha pedido autorização à Paróquia de Nossa Senhora do Monte para realizar a dita peritagem ou se lhe tinha sequer comunicado a sua realização; também não sabia como foi contratado o técnico para dirigir a peritagem "desconhecendo que caminho foi percorrido" para encomendar a peritagem.

E desconhecia também as consequências da mesma peritagem: se foram realizadas podas "desconhece quem as fez", ou onde, ou se a Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos elaborou algum documento com os trabalhos efectuados, e destinados precisamente a evitar novos perigos - "desconhece".

Por fim, Cafôfo terminou o seu depoimento dizendo: "Deseja acrescentar que desconhece se a informação disponibilizada no site da Câmara Municipal do Funchal e com cuja impressão foi confrontado corresponde a factos precisos, desconhecendo, inclusivamente, quem ali introduziu tal informação." A palavra mais repetida no documento é mesmo "desconhece"

Ao longo de escassas oito páginas de depoimento, Cafôfo diz 43 vezes que desconhece ou não sabe, e umas quantas mais que não se recorda, não tem presente, ou que isso é com os serviços.

No entanto, a estratégia seguida pelo autarca parece ter tido um resultado positivo: Cafôfo foi ouvido em finais de 2017 e, em Outubro último, o Ministério Público decidiu acusar Idalina Perestrelo, na altura vice-presidente da autarquia, e o chefe de Divisão dos Jardins, Francisco Andrade, de 13 crimes de homicídio por negligência e 24 crimes de ofensas à integridade física por negligência. Paulo Cafôfo não foi acusado, e o MP esclareceu que "foi proferido despacho de arquivamento parcial por insuficiência da prova indiciária".

No dia 13, uma das vítimas da queda da árvore (perdeu o marido e o filho), que se constituiu assistente no processo, requereu instrução do inquérito, exigindo que também Paulo Cafôfo seja pronunciado.