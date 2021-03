Creches e infantários deverão reabrir na próxima semana, enquanto alunos do primeiro e segundo ciclos deverão voltar às escolas após a Páscoa. Ensino secundário só reabrirá na segunda quinzena de abril ou mesmo em maio.

Cabeleireiros dividem o Governo no plano de desconfinamento

O momento da abertura de cabeleireiros e barbeiros está a dividir o Governo: alguns membros do Executivo defendem o retomar da atividade já na próxima semana, mas outros governantes consideram que isso deve acontecer apenas depois da Páscoa. As creches e os infantários deverão reabrir na próxima semana, ainda que o calendário não esteja ainda decidido. Os alunos do primeiro e segundo ciclos deverão voltar às escolas após a Páscoa. E o ensino secundário reabrirá na segunda quinzena de abril ou mesmo em maio.





