Iniciativa Liberal. Miguel Quintas desiste de candidatura à Câmara de Lisboa

Empresário tinha apresentado a candidatura no sábado, com a Iniciativa Liberal a negar uma coligação com o PSD e Carlos Moedas. Sai por "motivos pessoais", após ter divulgado um artigo em que considerava a “nacionalização da TAP” uma “excelente opção”.

Miguel Quintas, o cabeça de lista da Iniciativa Liberal à Câmara de Lisboa nas próximas eleições autárquicas, retirou esta terça-feira a candidatura "por motivos pessoais", anunciou o partido em comunicado.







João Cotrim Figueiredo - Miguel Quintas - IL Lisboa

Tópicos Câmara de Lisboa Iniciativa Liberal Lisboa Miguel Quintas política TAP

"Esta decisão de Miguel Quintas foi aceite pelos órgãos locais e nacionais da Iniciativa Liberal, a quem agora compete ponderar e decidir sobre o novo candidato do partido no processo autárquico em Lisboa", aponta o partido.O nome de Miguel Quintas tinha sido apontado pela Iniciativa Liberal no passado sábado, com o partido a recusar integrar a coligação autárquica à Câmara de Lisboa encabeçada por Carlos Moedas."Que não fiquem dúvidas nenhumas: é uma decisão difícil, mas certa e que o grande objetivo que temos ao tomá-la é tirar da câmara o PS que há 14 anos a governa e o atual presidente que há seis anos a governa", disse então João Cotrim Figueiredo, presidente e deputado único dos liberais.Poucas horas depois, a polémica instalou-se. Nas redes sociais começou a circular um artigo assinado pelo gestor em julho do ano passado em que o próprio defendia a nacionalização da TAP, algo contra os ideiais do partido. Na revista Ambitur, Miguel Quintas considerava que não era descabido que o Estado assumisse a companhia aérea, descrevendo uma possível nacionalização como "uma excelente opção para o desígnio nacional da empresa".Esta segunda-feira, Miguel Quintas defendeu-se nas redes sociais, apontando que o artigo não demonstrava a "plenitude" da visão que tem para a TAP, descrevendo a companhia aérea como um "buraco descomunal" e referindo que não era "economicamente responsável meter mais dinheiro" na empresa.