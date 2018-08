Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa (ML) acusam a empresa de querer desviar verbas que tinham sido prometidas para criar um fundo de pensões e utilizá-las para financiar parte dos custos com as obras de expansão da rede, como já tinha sido noticiado pelo Jornal de Negócios.



A Comissão dos Trabalhadores já enviou cartas a alertar e a denunciar o caso, mas os trabalhadores continuam sem receber respostas, ameaçando com uma greve.

Em 2003, o ML assinou um contrato com a Câmara Municipal de Lisboa que permitia a cedência da utilização de parte dos terrenos de Sete Rios que eram propriedade do Metropolitano. Esta situação tornou-se proveitosa quer para a Câmara - que à altura viu o terminal de autocarros do Arco do Cego ser encerrado para obras - quer para o ML que não tinha os terrenos a uso. Foi aí então montado o terminal de autocarros da Rede Expresso, ainda hoje em funcionamento.



No documento que cedia este terreno à Câmara Municipal de Lisboa - então liderada por Pedro Santana Lopes, ainda no PSD -, consultado pelo jornal i, pode ler-se que "é do interesse do ML a valorização imobiliária destes com vista à constituição de um fundo de pensões visando garantir parte das suas responsabilidades com complementos de reforma dos seus trabalhadores".



Como confirmou o ML ao diário, a empresa tem "em desenvolvimento o processo tendente à alienação do seu património". Entre esse património conta-se o terreno de Sete Rios, não confirmando ainda os valores.





Ora, sendo que o acordo diz que a venda desses terrenos deveria reverter para um fundo de pensões, a verdade é que, segundo fonte oficial do ML, o mesmo não chegou a ser criado. Confrontado com este facto, o metro afirmou ainda que só poderá responder onde serão aplicados os rendimentos que resultarem da venda do terreno "caso se venha a concretizar a alienação" do mesmo.Mas alguns trabalhadores ouvidos pelo i afirmam que foi transmitido pela empresa que as mesmas verbas seriam canalizadas para financiar parte das obras de expansão da rede do metro.