O presidente da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, decidiu que iria distribuir prémios pelos trabalhadores que consigam avaliações positivas, cumpram objectivos ou se destaquem de alguma forma no seu trabalho, mesmo depois dos sindicatos marcarem greve para esta sexta-feira.Os bónus, que começam a ser pagos a partir do próximo mês, oscilam entre 500 e 3.000 euros e são justificados pelo presidente-executivo do banco público como uma forma de "partilha", um ano depois do banco voltar aos lucros. Além disso, os que já foram distinguidos com o prémio Excelência no último ano vão ter uma majoração de 50% deste prémio, avança o jornal Público, esta sexta-feira.Mesmo com o anúncio de prémios, funcionários da Caixa Geral de Depósitos (CGD) avançam para greves porque o acordo de empresa foi denunciado pela actual gestão. As negociações não se adivinham fáceis para Setembro, mesmo depois de o banco já ter entregue aos sindicatos uma proposta de revisão desse acordo, no sentido de negociar condições que aproximem a Caixa das regras em vigor nos restantes bancos.Por sua vez, os trabalhadores afirmam que não querem perder direitos e reforçam defesa de critérios para a progressão salarial, como a antiguidade ou anuidade, exclusivas da CGD.Em 2017 a Caixa gerou lucros na onda dos 52 milhões de euros e o caminho de recuperação económica continuou numa rota ascendente este ano. Paulo Macedo e a sua equipa pretendem distribuir pelos colaboradores do banco público estes resultados, indexando o valor do prémio à avaliação e dependente do cumprimento dos objectivos de equipa e dos próprios trabalhadores.Já as progressões anuais por mérito relativas a 2018, que continuam a reflectir-se nas remunerações dos trabalhadores visados, deverão avançar também em Setembro, segundo o diário. As progressões deverão ainda ser pagas com retroactivos a Janeiro como está previsto pela CGD.