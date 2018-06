"Sabemos que na próxima semana deverão ser anunciados 75 encerramentos e que o balcão de Alhandra está incluído. Pelo que sabemos é uma lista definitiva. Nós pretendemos que não seja e, por isso, estamos aqui a tentar ganhar a população para mostrarmos a nossa contestação, pela importância que a CGD tem na nossa terra", afirmou Mário Cantiga, presidente da Junta da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, em declarações ao diário.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai fechar mais 75 balcões em vários pontos do país, revelaram responsáveis do Partido Comunista Português (PCP), durante um protesto promovido pelo partido na vila de Alhandra. Os representantes comunistas revelaram saber que se irá fazer um anúncio do desejo de fecho destes balcões ainda durante este ano.O manifesto realizou-se junto do balcão de Alhandra já que será este um dos que está na mira da Caixa para ser encerrado.O fecho dos balcões em causa estarão previstos para o final do mês de Junho. Contactada pelo jornal Público, a CGD disse não ter comentários a fazer. "Logo que entendamos ser hora de dizer algo sobre esse assunto, enviaremos a nossa posição", afirmou a assessoria de imprensa da CGD.O presidente da Caixa, Paulo Macedo, havia referido durante uma entrevista dada já este ano que a Caixa vai encerrar entre 70 a 80 balcões em 2018, de acordo com o que está previsto no plano estratégico acordado com as autoridades europeias. Este fecho representa um decréscimo no número de balcões a fechar, já que em 2017 foram fechados 587 balcões e em 2016 651.Segundo o jornal Público, a confirmar-se a decisão do fecho do balcão da Caixa de Alhandra vai deixar os sete mil habitantes da vila e os cerca de 14 mil moradores da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz com apenas um balcão, do Millenium BCP.