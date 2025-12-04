Bombeiros do Beato e Penha de França detidos foram suspensos de funções

PJ explicou que as suspeitas estão relacionadas com o desvio de dinheiro desta associação de bombeiros para as "contas bancárias de um conjunto restrito de elementos daquela corporação".

Os três elementos dos Bombeiros Voluntários do Beato e da Penha de França, em Lisboa, detidos na terça-feira pela Polícia Judiciária por suspeitas de desvio de dinheiro, foram suspensos esta quarta-feira das funções na Associação Humanitária, segundo fonte judicial.



A mesma fonte adiantou que os três detidos, entre eles o comandante e a tesoureira da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Beato e da Penha de França estão indiciados pelos crimes de peculato, abuso de poder e peculato de uso, foram ouvidos hoje em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de suspensão das funções que desempenham na Associação Humanitária.

A investigação tem agora quatro suspeitos, três deles detidos, todos em exercício de funções e indiciados pelos crimes de peculato, abuso de poder e peculato de uso.

Os quatro suspeitos são o comandante, o vice-presidente, a tesoureira e um elemento da corporação de bombeiros.

Segundo a PJ, o método utilizado pelos suspeitos passava por, além da transferência de dinheiro para as respetivas contas, fazer depósitos diretos no balcão, "sob alegado pretexto do reembolso de despesas e pagamento de ajudas de custo dos próprios ou de terceiros, também elementos da corporação".

Além das suspeitas relacionadas com o desvio de dinheiro, a PJ investiga também o uso indevido de um carro de serviço "para fins contrários aos que se destina e em benefício do comandante da associação humanitária e dos elementos do seu agregado familiar".

No comunicado, a PJ adianta que as três detenções aconteceram no âmbito da Operação Rescaldo, em que foram executados três mandados de busca domiciliária e um de busca não domiciliária por 30 elementos da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, da Unidade de Armamento e Segurança, da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática e da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística.