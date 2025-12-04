A concentração, agendada para 11 de dezembro, é uma das duas iniciativas anunciadas pela ASPP/PSP que, na semana passada, abandonou as negociações com o Governo.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

A Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) vai juntar-se à concentração junto à residência do primeiro-ministro no dia da greve geral, promovida pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia contra a proposta de negociação do Governo.



Militares da GNR juntam-se a protesto da PSP em 11 de dezembro Hugo Delgado/LUSA_EPA

“São comuns as reivindicações que partilhamos com a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e os profissionais da PSP e são os direitos dos profissionais da GNR e da PSP que estão em causa”, justifica a associação em comunicado.

A concentração, agendada para 11 de dezembro, é uma das duas iniciativas anunciadas pela ASPP/PSP que, na semana passada, abandonou as negociações com o Governo.

A propósito do processo negocial, que diz ter-se tornado “inutilmente moroso”, a APG/GNR considera inaceitável a proposta apresentada pelo Governo de revisão da portaria dos serviços remunerados.

“Os serviços remunerados são maioritariamente prestados a entidades privadas, são voluntários e realizados após o horário de serviço, obrigando à permanência no local de serviço durante longos períodos”, argumenta a associação.

Para os representantes dos militares da GNR, deveriam ser priorizadas outras medidas, como o sistema remuneratório.

Até lá, continuam, a “APG/GNR não se absterá de, usando a firmeza necessária, recorrer à via do protesto”.