Sábado – Pense por si

Portugal

Governo aprova novo regime de retorno de estrangeiros ilegais

Lusa 16:57
As mais lidas

"A lei que hoje aprovamos é dirigida aqueles que violam as regras, não é dirigida indiscriminadamente", salientou Leitão Amaro.

O Governo aprovou esta quinta-feira o novo regime de retorno de estrangeiros ilegais, que vai estar em consulta pública a partir de sexta-feira, antes de seguir para o parlamento, anunciou o ministro da Presidência.

Novo regime é a 'última grande peça legislativa da reforma da política migratória'
Novo regime é a "última grande peça legislativa da reforma da política migratória" Manuel de Almeida / Lusa

O novo regime de retorno de estrangeiros em situação ilegal é a "última grande peça legislativa da reforma da política migratória", adiantou António Leitão Amaro, em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

"A lei que hoje aprovamos é dirigida aqueles que violam as regras, não é dirigida indiscriminadamente", salientou o governante, adiantando que se aplica a quem "entrou e está em Portugal de forma ilegal".

Segundo referiu, trata-se de uma lei "equilibrada e moderada" e que pretende resolver a situação em que o país se encontrava com a "destruição do SEF, com a criação de mecanismos dilatórios e com o seu abuso, que era permitido pelas regras e pelas instituições que não funcionavam".

Leitão Amaro adiantou que, em 2023, Portugal era um dos países da Europa que menos fazia afastamentos e retornos de cidadãos estrangeiros, com taxas abaixo dos 5% das situações detetadas, o que representava uma "mensagem totalmente errada" que cumprir a lei "não valia a pena".

O ministro da Presidência salientou ainda que este novo regime vai permitir "uma regulação que é equilibrada", alterando as regras, mas numa linha de "moderação e de respeito pelos direitos humanos", preservando os direitos de defesa, de recurso, de proporcionalidade, de patrocínio judiciário e de maior proteção dos mais vulneráveis, como os menores.

Adiantou ainda que está prevista a proteção integral do princípio do não reenvio para países onde as pessoas podem ser perseguidas.

Já entre as regras e as condições que podem exigir "mais intensamente que haja o afastamento" de um estrangeiro ilegal, Leitão Amaro apontou razões de segurança e de ordem pública, condenações criminais e a ausência de residência efetiva.

Entre as medidas aprovadas consta a aceleração dos processos, a proibição do "abuso do mecanismo e das vias de asilo e de expedientes dilatórios" e a concentração das competências para a gestão do asilo na unidade de estrangeiros e fronteiras da PSP, referiu.

Estão também previstas soluções alternativas à detenção, como a detenção em regime aberto já experimentada em alguns países europeus, disse Leitão Amaro, para quem este é um regime que coloca Portugal "no padrão europeu bastante moderado".

Quanto aos futuros centros de instalação temporária, o ministro avançou que serão financiados pelo Orçamento do Estado e que o concurso está a decorrer, depois de a análise da PSP ter concluído que a obra levaria mais tempo do que o calendário do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) permitia.

"Estamos neste momento a trabalhar em soluções transitórias para o período até à conclusão" dos dois centros, anunciou Leitão Amaro, apontando a possibilidade de utilização de edifícios que possam ter uma reconversão mais rápida.

Antes de ser apresentada à Assembleia da República, a proposta hoje aprovada vai ser sujeita a consulta pública durante o mês de dezembro, referiu Leitão Amaro, avançando ainda que será convocada uma reunião do Conselho Nacional de Migração e Asilo para daqui a duas semanas.

O ministro da Presidência recordou ainda que, no último ano e meio, foram aprovadas várias medidas nesta área, como o fim da manifestação de interessa, as lei de estrangeiros e da nacionalidade, a criação da unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP e a resolução de pendências, entre outras.

Trata-se, segundo salientou, de uma "mudança enorme de um país que passou de não ter política de imigração ou ter uma política de portas escancaradas e sem controlo" para um país que "tem hoje uma política de imigração regulada e humanista, firme nas suas regras e no seu controlo e profundamente respeitadora dos direitos e da dignidade".

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Governo aprova novo regime de retorno de estrangeiros ilegais