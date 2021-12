Quando Marcelo era contra o Bloco Central

A hipótese de um governo de coligação PS e PSD nunca foi confirmada durante a campanha para as legislativas de 1983 – situação semelhante às eleições que se avizinham. Marcelo Rebelo de Sousa, que andou pelo distrito de Lisboa a pedir o voto nos laranjinhas, concluiu então que militantes e simpatizantes tinham a “convicção” de que iriam votar entre dois possíveis primeiros-ministros, Mário Soares (PS) ou Carlos Mota Pinto (PSD).



“Portanto, ao escolher-se um, não se estava, obviamente, a escolher, e muito bem, a composição de um Governo com a participação de outro”, disse o então analista político e ministro dos Assuntos Parlamentares da AD, que findara, ao jornal Tempo.

Marcelo recordava que a democracia estava ainda nos seus primeiros anos. E, nesse contexto, o Bloco Central era “uma construção” da direção do PS, que nem sequer a “clarificou” antes das eleições. Era também um projeto a que Carlos Mota Pinto não teria então dado certezas sobre se embarcava com “convicção ou apenas porque assim teria de ser, contrafeito ou com reserva mental”. Uma ideia com “incongruências” e “debilidades” que favorecia o partido de Mário Soares e “lesa gravemente” o PSD.