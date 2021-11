Alguém pediu um Bloco Central? Olhe que não...

Só houve um bloco central – o de 1983 a 1985 – e se o padrão for esse, a especulação atual sobre se pode ou deve haver reedição está equivocada: é que mesmo os alegados “bloco-centristas” atuais não defendem uma coligação de governo PS-PSD, com ministros dos dois partidos, primeiro-ministro para um, vice-primeiro-ministro para outro.



“Não”, concretiza o socialista Francisco Assis, “o que eu defenderia é um entendimento profundo, mas em princípio sem acordo governamental”. “Tivemos partilha de poder entre 1983 e 1985, e acho que esse governo prestou um grande serviço ao País, mas prefiro outra situação, que também tivemos, como a do governo minoritário de António Guterres, que foi viabilizado primeiro pelo CDS e depois pelo PSD e que gerou estabilidade”, explica.



Não “demoniza” o governo PS-PSD de 1983 ou um governo de coligação ao centro, mas não é a isso que aponta. E se até há algum tempo esteve praticamente sozinho, no PS, a defender a abertura ao centro, sacrilégio político em tempos de geringonça, agora já não é esse o caso. “Sinto-me bastante acompanhado”, afirma, e diz mesmo que a forma como hoje os socialistas o abordam sobre este tema é outra: “Muita gente tem falado comigo nas últimas semanas.”