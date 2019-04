A banca quer utilizar as obras da Coleção Berardo para saldar parte da dívida do comendador que se calcula nos 980 milhões. Berardo tentou enviar as obras para Inglaterra.

Joe Berardo pediu que 16 obras que compõem a Coleção Berardo fossem expedidas para o Reino Unido. O pedido foi feito em 2018 e a saída dos bens foi declarada como temporária, mas admitindo uma "eventual venda". No entanto, esta estratégia do empresário foi travada pelo Governo, avança o jornal Expresso.



As obras fazem parte de um negócio em que os bancos acreditam que podem recuperar uma dívida que se situa nos 980 milhões de euros, contraída em empréstimos feitos ao comendador. O acordo sobre as obras em causa impede a sua alienação do território nacional até 2022.



O pedido para saída dos quadros foi feito pela Associação Coleção Berardo, presidida pelo comendador. Mas na volta, foram informados que as obras em causa não podiam sair do país. A Associação reclamou, afirmando que o despacho proferido pelo Governo era "inválido" e que correspondia a uma "ilegalidade" e um "desvio de poder".



"Enquanto vigorar o contrato de comodato, a Associação Coleção Berardo não pode dispor dos bens culturais", disse o Ministério da Cultura em resposta, num documento citado pelo semanário.



De acordo com o contrato inicial celebrado entre a Associação e o Estado, a primeira não pode fazer uso dos quadros que deixou ao dispor do Estado: "O comodante deve abster-se de atos que impeçam ou restrinjam o uso da coisa pelo comodatário, mas não é obrigado a assegurar-lhe esse uso", indica o artigo n.º1333 do Código Civil.



O contrato prevê ainda que é obrigatório haver um "voto favorável de quatro dos membros do conselho com direito a voto" para a "transferência de qualquer quadro da Coleção Berardo do Museu para qualquer outro local, exceto por razões de conservação, ou em conformidade com a política de empréstimos para exposições temporárias em museus e nos termos e condições em vigor em cada momento na Fundação para esse fim".