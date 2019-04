A auditora deixou avisos internos à Caixa Geral de Depósitos relativamente a empréstimos como aqueles que fora concedidos ao comendador madeirense.

A consultora Deloitte fez vários alertas em documentos internos ao longo dos anos sobre a falta de cobertura das garantias em créditos que acabaram por ser ruinosos para o banco estatal. Foi o que aconteceu com Joe Berardo.



A Caixa Geral de Depósitos (CGD) começou a conceder empréstimos a Joe Berardo em 2006. Créditos que foram usados sobretudo para comprar ações do BCP e que foram garantidos por estes mesmos títulos. A Deloitte começou então a alertar o Banco de Portugal para o facto de as garantias dadas não cobrirem as responsabilidades assumidas.



